Mircea Rednic, discurs echilibrat după UTA – FC Voluntari 0-0: „Nu-mi fac probleme”. Ce a spus despre perioada de exil

UTA Arad a remizat cu FC Voluntari, scor 0-0 în etapa cu numărul 11 din SuperLiga. , deoarece suprafața de joc urmează să fie înlocuită. Formația lui Mircea Rednic se află pe locul 14 în clasament, cu doar 9 puncte în 10 partide.

Mircea Rednic, discurs echilibrat după UTA – FC Voluntari 0-0: „Nu-mi fac probleme”

În ciuda poziției din clasament, Mircea Rednic nu își face probleme. Antrenorul și-a lăudat jucătorii pentru atitudine, însă a explicat că aceștia mai au nevoie de meciuri și antrenamente pentru ca nivelul de joc să crească. „Puriul” este încrezător că rezultatele vor veni.

„Ne-a lipsit golul. A fost o primă repriză bună, în a doua lucrurile au fost mai echilibrate. Trebuie să fim mult mai profesioniști. Jucătorii care au venit… Și astăzi, Ofosu e de două săptămâni la echipă.

Au nevoie de minute, de antrenamente. Mai avem meciul de la Ploiești și după vom avea o perioadă în care putem să le dăm minute jucătorilor care au venit în meciuri amicale.

Nu-mi fac probleme, toți ne-am dorit să avem mai multe puncte. Pentru moment, asta este situația. Ca atitudine, nu am ce să le reproșez. Normal că mai vin și greșeli, nu avem super jucători, dar ne descurcăm. Eu am răbdare și înțelegere. Eu zic că avem un grup bun și rezultatele vor veni”, a declarat Mircea Rednic.

Ce a spus Mircea Rednic despre perioada de exil: „Nu ne e ușor”

Meciul cu FC Voluntari a fost ultimul la Arad pentru UTA în acest an. Suprafața de joc de pe Stadionul „Francisc Neuman” va fi schimbată, iar arădenii au fost nevoiți să plece din oraș. Formația pregătită de Mircea Rednic va evolua pe Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea la următoarele meciuri de pe teren propriu.

„Nu ne e ușor. Una e să joci acasă. Chiar dacă, la sfârșit, unii dintre suporteri au fost nemulțumiți. Asta este situația, nu avem ce face, trebuie să jucăm. Am văzut că sunt condiții bune, stadionul are o capacitate mare, sunt sigur că suporterii vor veni”, a spus Mircea Rednic.

Stadionul pe care evoluează FC Bihor este situat la aproximativ o distanță de 115 km de Arad. .

Antrenorul lui FC Voluntari i-a pus gând rău Universității Craiova după remiza cu UTA: „Putem să-i batem”

FC Voluntari a înregistrat primul meci din acest sezon în care nu marchează, după 0-0 la Arad. Cea mai mare ocazie de gol a ilfovenilor i-a aparținut lui Andrei Dumiter, care nu a reușit să introducă mingea în plasa porții lui Florin Iacob.

Marin Dună, antrenorul cu licență Pro de la FC Voluntari, s-a arătat mulțumit de punctul obținut și i-a pus gând rău Universității Craiova. FC Voluntari primește vizita oltenilor pe 7 octombrie, de la ora 18:45.

”Ne pare rău că nu am profitat, trei puncte erau de aur. A fost un meci echilibrat, chiar dacă UTA a început mai bine. Am făcut ceva greșeli pe faza defensivă, lucru pe care l-am reglat la pauză. După pauză, am făcut un joc bun, am avut și ocazia aceea prin Dumiter. Dacă o fructifica, nu cred că cei de la UTA mai puteau întoarce rezultatul.

Ne facem treaba în continuare, jucătorii au avut o reacție nebună în Cupă, au avut reacție și astăzi. Suntem pe un drum bun și, de ce nu, putem bate sâmbătă Craiova.

Au fost dueluri aprige, se vede presiunea. Ne lipsesc punctele, lucrul cel mai important în fotbal. Dacă știam să gestionăm recuperările, aveam mai multe ocazii, dar cred că e un rezultat echitabil”, au fost cuvintele lui Marin Dună.