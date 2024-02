Mircea Rednic nu este impresionat de giuleșteni după Rapid – UTA 4-1: ”FCSB mi s-a părut mai închegată. Nu le-am dat gol”

. Jucătorii lui Mircea Rednic puteau urca pe locul 6 în clasament, ultima poziție care duce în play-off.

Mircea Rednic, după Rapid – UTA Arad 4-1:

Mircea Rednic a analizat meciul dintre Rapid și UTA Arad și a declarat că scorul e mult prea drastic față de realitatea din teren.

”În secunda 30 pornim de la 1-0, la o fază fixă, 2-0. După noi am revenit în joc, a fost o ocazie, a venit și golul de 2-1 la pauza în prelungiri. Asta ne-a dat mai mult curaj.

Am început repriza a doua foarte bine, i-am dominat, am avut ocazii. În loc să fie 2-2, a fost 3-1, un cadou. Le-am făcut cadouri azi, a fost ziua cadourilor.

Despre golul 4 nici nu mai vorbesc. Am avut 20-25 de minute bune. Echipa a jucat. Am avut 2-3 ocazii clare, mingea a trecut milimetric, nu am avut șansa. Păcat de scorul acesta. Când vezi Rapid – UTA 4-1 zici ‘mama ce au făcut, i-au dominat tot meciul’, în realitate nu a fost așa.

Golul 4 de cascadorii râsului. Tu ca arbitru te poziționezi, încurci jocul, o dai indirect, apoi și un cartonaș galben. Cum poți să stai unde e mingea în loc să te poziționezi? Stai ca un coconete în mijlocul terenului.

Îmi pare rău că scorul e prea drastic pentru noi. Le-am spus să aibă încredere. Știu ce înseamnă să conduci cu 2-0, să intri cu 2-1 la pauză, e un scor periculos. Băieții au reacționat foarte bine”, a declarat Mircea Rednic.

Mircea Rednic crede că FCSB e mai puternică decât Rapid

Mircea Rednic consideră că FCSB este o echipă mai puternică decât Rapid și crede că pe giuleșteni îi ajută foarte mult suporterii din tribune.

”Puteam să și câștigăm, dacă ar fi intrat un gol. Chiar și reacția publicului era cam negativă pentru că ei nu aveau soluții. I-am blocat atât de bine încât nu mai aveau soluții și făceau multe greșeli.

Avem sâmbătă meci, nu avem timp să facem atâtea analize, să fim pozitivi, să reținem partea bună a lucrurilor și să eliminăm greșelile. 3 goluri sunt greșeli care nu trebuie repetate. Asta le-am spus, să intre cu curaj.

Culmea, cel mai experimentat jucător el a greșit, se mai întâmplă, a făcut și meciuri bune. Păcat că la noi, am greșit, am luat gol. Când am avut ocazii, nu am reușit să înscriem. Nu facem multe cadouri, dar la meciul acesta așa a fost.

Realitatea nu e cea de pe tabelă. Publicul a ajutat echipa în momentele grele. FCSB ne-a bătut cu 4-0. Mi s-a părut o echipă mai închegată decât Rapid”, a declarat Mircea Rednic.

Momente de groază pe Giulești! Meciul Rapid – UTA a fost întrerupt

. ”Centralul” Cătălin Popa a fluierat întreruperea meciului.

După câteva minute, timp în care a avut loc intervenția medicilor, suporterul care acuza probleme și-a revenit, iar meciul dintre Rapid și UTA Arad a continuat.