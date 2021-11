Mircea Rednic taxează jucătorii după Dinamo – CFR Cluj 0-3: „Clubul este mai important decât interesele lor!”

Golurile partidei Dinamo – CFR Cluj au fost marcate de Billel Omrani (14′), Gabriel Debeljuh (17′) și Ciprian Deac (89′).

Mircea Rednic, reacție tranșantă după Dinamo – CFR Cluj 0-3

le-a atras atenția elevilor săi la faptul că Dinamo este mai importantă decât interesele lor. Totodată, l-a mustrat pe atacantul Mirko Ivanovski, pentru faptul că dat dovadă de egoism la o fază promițătoare pentru Dinamo.

Mircea Rednic a avut cuvinte de laudă pentru CFR Cluj, despre care a spus că își va adjudeca, și în acest an, titlul de campioană.

ADVERTISEMENT

„Pentru noi, reîncepe campionatul de la meciul cu Voluntari. Am jucat cu CFR cluj, o echipă foarte bună. Am luat-o de la 2-0, după care am echilibrat jocul.

Repriza a doua a fost mult mai bună, dar am fost egoiști. E de muncă, dar remarc că cei care au venit acuma au adus un plus. Avem mai multă agresivitate, am crescut în talie. Avem două meciuri amicale sâmbăta și duminică, unul cu Petrolul și unul cu Astra.

ADVERTISEMENT

Greu nu îmi e, că îmi fac meseria. Și jucătorii fac eforturi. Sunt limite, dar ei fac eforturi. Îi văd la antrenamente. N-am ce să-i reproșez lui Ivanovski, pentru că băiatul ăsta chiar face eforturi foarte mari. Dar data viitoare o să dea pasă, că, altfel, am soluții pe bancă.

Mai mult ca sigur că vom semna cu fundașul dreapta. Îl vom avea de luni. Ei trebuie să înțeleagă faptul că clubul este mai important decât interesele lor.

ADVERTISEMENT

Dinamo, totuși, are calitate, au fost momente bune. În minutul 51, Boateng trebuia eliminat. CFR e echipă bună. Ei au de suferit. Jucând și în Conference League, se vede oboseala.

Eu zic că CFR va câștiga campionatul, pentru că au lot. Ați văzut ce jucători au, mă durea capul. Dacă nu ne schimbăm, lucrurile nu o să fie în regulă, dar eu am încredere”, a declarat Mircea Rednic, la finalul partidei cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic: „Nu era momentul să declare că pleacă!”

În încheiere, Mircea Rednic a vorbit despre și echipa națională, care va avea două meciuri cruciale, cu Islanda și Liechtenstein, în preliminariile CM 2022.

„E clar că, dacă vrem să prindem barajul, trebuie să câștigăm ambele meciuri. Trebuie tratată cu respect Islanda. Am văzut că, în ultimele meciuri, Rădoi a reușit să-i responsabilizeze. Cred că nu era momentul să declare că pleacă (n.r. Mirel Rădoi). Eu nu cred că o să plece”, a încheiat Mircea Rednic.