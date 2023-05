Mircea Rednic, un car de nervi după FC Argeș – UTA 2-2: „Ai fost pușcărie, mână moartă!”. Ce spune de intenția de a scoate echipa de pe teren

Antrenorul arădenilor nu înțelege de ce a mai fost la centru Adrian Cojocaru, care a fost ajutat de VAR la toate fazele controversate ale partidei, fiind vizibil afectat că echipa sa a fost egalată la ultima fază a confruntării.

Mircea Rednic, un car de nervi după FC Argeș – UTA

de nervi după remiza dintre FC Argeș și UTA, criticându-l pe Adrian Cojocaru. Acesta a spus și că nu a vrut să scoată echipa de pe teren, ci le-a făcut semn jucătorilor să vină spre el, pentru a-i încuraja:

„Mă întreb, Cojocaru de ce a mai venit la meciul ăsta? Dacă toate deciziile pe care le-a luat el au fost proaste, de ce a mai venit? Dacă nu era VAR-ul… Mai bine puneam doi tușieri și pe cei de la VAR, la orice contact, sunam la VAR. Câte contacte sunt în careu și pentru asemenea fază să dai penalty?

La primul, a lovit mingea întâi. La al doilea, o atingere… Noi câte faulturi am avut și nu a dat? Poate pot să reproșez că am avut ocazii, puteam să facem diferența. În situația de față, așa trebuie să faci, să dai 3-4 goluri, poate câștigi. VAR-ul a luat deciziile la meciul ăsta!

Ei au sesizat, dar tu schimbi decizia. Ce înseamnă? Că tu ai fost pușcărie, mână moartă, dacă nu ești în stare să iei o decizie! Echipa asta e cam vânată! Strigau de pe margine, `minge lungă, cădeți!`. Înseamnă că ăștia știau ceva dacă tot voiau să joace așa”.

„Nu am vrut să scot echipa de pe teren!”

„Nu am vrut să scot echipa de pe teren. Am vrut să retrag jucătorii, să vorbesc cu ei. Ce rost avea? Pierdeam cu 3-0. Aşa, am făcut un egal. N-ai ce să le spui jucătorilor. Plâng. Aveau primă de joc.

Se așteptau, la orice cădere, era fault. Nu (n.r.- n-a vrut să retragă echipa), am vrut să retrag jucătorii, să discut cu ei. Ce câștigam (n.r.- dacă scotea echipa de pe teren)?”, a .

„Pierdeam cu 0-3, așa am făcut un egal. Să dai trei penalty-uri… De ce? Există atâtea dueluri în careu, păi, atunci, nu mai jucăm. Puteam să facem diferența, am avut atâtea situații, și la 2-0, și la 2-1.

Jucătorii aveau primă de joc, salariu depindea de victorie, ce să le spun? Nu poți să pierzi în halul ăsta, cu trei penalty-uri prea ușor acordate. Așa ceva nu am mai văzut. Eu spun că ne vom salva, la cum am jucat”, a mai spus antrenorul arădenilor.