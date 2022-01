Mircea Solcanu, dat în judecată. Încă o problemă pentru fostul prezentator TV, după poprirea de la ANAF

Fostul moderator a fost chemat în instanță din cauza unor facturi neplătite. Mai exact, compania care îi furnizează energie electrică a deschis un proces în iunie anul trecut.

Dosarul întocmit de furnizorul de electricitate a fost depus la Judecătoria Constanța, iar în acest moment se află în etapa de administrare probe.

Mircea Solcanu ar putea fi obligat prin hotărâre judecătorească să plătească suma datorată. În schimb, dacă nu poate face acest lucru riscă executarea silită.

Mircea Solcanu, chemat în instanță. Fostul prezentator TV se judecă cu o companie

Din păcate, aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă în prezent. Fostul prezentator o duce destul de greu din punct de vedere financiar și pe deasupra mai are și o proprire.

Fostul coleg al lui Cabral primește o care se ridică la suma de 800 de lei, 100 de lei fiind retrași de ANAF din cauza unei datorii care nu a fost achitată la timp.

De asemenea, vedeta mai încasează 80 de lei de pe urma anilor pe care i-a avut în câmpul muncii, însă spună că a fost păcălit și nu i-a fost trecută întreaga perioadă.

Mircea Solcanu, pensie foarte mică. Cu ce bani trăiește vedeta

„Este perfect adevărat, trăiesc din pensie. Dar nu numai pensia mea e mica, ci a tuturor persoanelor cu handicap. Am 800 de lei și, pentru toți anii lucrați, mi s-au mai adăugat la pensie 80 de lei.

Ăștia sunt banii pe care îi iau, 880 lei. Iar din acești bani aveam o datorie la ANAF, deci am o poprire de 100 ron.

Îi îndemn pe colegii jurnaliști să se mai ducă pe la Casa de Pensii, să se uite bine ce contracte semnează și în ce condiții pentru că, la un moment dat, pensia nu iartă pe nimeni.

Am lucrat prin anumite locuri și nu apare că am lucrat. Dar nu de la trusturile de presă unde am fost angajat. De acolo îmi vin cei 80 de lei. Situația mea cred că poate fi o lecție pentru toți colegii mei.

Când ești jurnalist, ti se pare că faci o chestie foarte mișto și nu îți mai pasă de aspecte legate de viața ta”, a declarat Mircea Solcanu în emisiunea lui Cristi Brancu de la .