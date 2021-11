Mirel Rădoi explică neconvocarea lui Claudiu Keșeru la națională: „Golurile nu sunt singurul criteriu pentru un atacant!”

România se află în fața unui , iar Mirel Rădoi este extrem de optimist că echipa națională se va califica la barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din Qatar de anul viitor.

Selecționerul a evitat să vorbească despre plecarea de la națională, despre și despre posibilitatea ca și alți jucători tineri să fie chemați la lot.

Mirel Rădoi, mesaj clar pentru „tricolori”: „Avem mult mai multe de pierdut decât Islanda. Ar trebui să conteze mult asta”

„Nu cred că vor fi probleme cu gazonul. Avem asigurări că va fi foarte bun, la fel ca la meciul cu Armenia. Cred că în momentul de față avem mult mai multe lucruri de pierdut decât Islanda și asta ar trebui să conteze foarte mult.

Chiar dacă mai au șanse teoretice de calificare ei vin să joace ca și când nu ar avea nimic de pierdut și încearcă să integreze jucători de la U21. Au șanse, dar eu cred că nu își vor schimba stilul pentru aceste două meciuri.

E un stil mult diferit față de echipa din barajul de la EURO. Procentul posesiei a crescut și antrenorul lor are principii bune și moderne. Se va modifica echipa ca structură. Ar trebui să ne avantajeze acest joc.

Jocul nostru de la barajul cu Islanda nu a fost unul foarte bun. După primele 2o de minute jocul s-a echilibrat. Acum echipa arată mult mai multă determinare, avem spirit de echipă și sacrificiu. Arătăm mult mai bine din punctul ăsta de vedere”.

Mirel Rădoi atacă autoritățile: „Mi se pare incredibil! Ne vaccină să mergem la mall în spațiu închis și nu putem merge pe stadion”

„Am preferat să nu vorbesc de asta. Mi se pare incredibil. Ne vaccinăm să mergem la mall în spațiu închis, și nu putem să mergem pe stadion. Nu sunt pentru vaccinare sau nu, dar cred că în momentul de față oamenii aveau nevoie să participe la acest eveniment sportiv. Echipa națională trebuia să dispute acest meci cu spectatori în tribună.

Echipa națională e a românilor. Aș prefera să o mutăm în fiecare stadion care ne permite și să îi obișnuim pe suporteri să susțină echipa națională. Ghencea pentru mine e casă și ar fi ușor să zic da.

E o discuție mai lungă. E și unul din motivele pentru care l-am chemat pe Sali. Am încercat să adunăm foarte multe informații în această perioadă despre jucătorii care la 15 ani au avut acest impact. Balaci, Dobrin, Hagi, Sorin Cartu. Am intrebat cum arata la varsta lui: Man, Cicaldau, Morutan, Ianis. Niciunul nu a avut un asemenea talent pe care România nu și-l permite să îl piardă”.

Mirel Rădoi: „Nu mai știu de câte ori am văzut meciul de la baraj”

„ Ștefan Radu nu a vrut să revină, la fel și Tătă. M-am bucurat pentru el însă în același timp m-am supărat pentru că eu sunt suporter al lui Inter.

Avem patru portari cum am avut și data trecută. Mulți sunt tineri și sunt cei mai în formă. Trebuie să obișnuiască cu antrenamentele și atmosfera. Cred că pentru aceste meciuri sunt suficiente soluțiile, plus Tănase care poate juca număr nouă.

Nu mai știu de câte ori am văzut meciul de la baraj. De foarte multe ori. De fiecare dată găsesc alte lucruri. Mă uit doar pentru anumite momente: tranziție, faxe fixe, defensivă.

Pentru un atacant contează foarte mult golurile dar asta nu înseamnă că staff-ul unei echipe se uită doar după asta. George le-a făcut față la doi dintre cei mai buni fundași din lume cu Germania. Sper să înscrie și noi suntem mulțumiți de randamentul lui. Se pregătește foarte bine și lucrează suplimentar la finalizare. Mai îngrijorător e pentru George că nu marchează, nu pentru noi”.

Mirel Rădoi, despre plecarea de la națională: „Dacă nu mă gândeam nu făceam acel anunț”

„E posibil să aibă acest gând jucătorii dar vom încerca să îi facem să înțeleagă că trebuie să reacționăm la fel ca în meciul tur și în primele zece minute să începem mult mai bine decât în Islanda.

A venit din partea staff-ului tehnic. Noi am decis ca Sali să facă parte. Trebuie să joace trei meciuri pentru echipa națională. Vom vedea dacă în acest moment îl putem introduce pe teren. Este un copil și nu trebuie să îl suprasolicităm.

M-am gândit mult timp când am văzut ora disputării partidei. Noi am aflat înainte de partida cu Liechtenstein a făcut un rezultat de egalitate în Armenia și noi am intrat mai relaxați pe teren. Cred că ocaziile lor au venit pe această relaxare. Nu știu dacă va fi un avantaj sau nu. Dacă va câștiga Macedonia de Nord va fi un avantaj în plus. E greu de crezut că Armenia va învinge Germania.

Dacă nu mă gândeam nu făceam acel anunț. Așa cum am spus, cunosc grupul, atmosfera și credem ca atmosferă la nivel de grup a rămas aceeași și suntem puternici chiar dacă lipsesc câțiva jucători. Sunt conștienți că sunt aproape de o performanță. Nu cred că vor fi probleme din punct de vedere psihologic pentru jucători”.

Cum s-a schimbat naționala față de meciul de la baraj cu Islanda: „E o diferență mare ca abordare și stare de spirit”

„Sincer mă așteptam să fie astfel de întrebări. De ce nu a venit Markovici, de a venit Pușcaș? În momentul de față sunt atacanti pe care îi urmărim: Andone, Louis Munteanu. Keșeru nu era într-un efectiv complet ca să se antreneze 100%. Avea puține antrenamente și meciuri. Alibec a jucat și în cupele europene și cred că are mai multe minute. Golurile nu sunt singurul criteriu pentru un atacant.

E o diferență mare ca abordare și stare de spirit. Era până în șase dimineața și jucătorii se plimbau pe holuri și așteptau rezultatele testelor. A fost vizibilă și presiunea jocului. Starea de spirit era mult mai încărcată atunci. Printr-un semieșec mai avem șanse la jocul rezultatelor.

Am avut de foarte multe ori. O decizie se va lua după aceste două meciuri. Acum sunt mai bătrân, mai urât și mai sărac. Nu vreau să vorbesc despre această situație.

Puteau și pot să apară jucători tineri. Au fost discuții pentru Screciu și Racovițean. Sunt doi jucători care vor avea cel mai tare ascendent ca performanțe individuale. Pe mine m-au impresionat. Am preferat ca unul dintre ei să rămână acolo”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă înainte de meciul România – Islanda.