Mirel Rădoi, nemulțumit și după victoria din meciul UTA – U Craiova 1-2: ”Nu am reușit săptămâna asta să îi țin motivați”

Oltenii au fost conduși la Arad, dar prin ”dubla” reușită de Ștefan Baiaram.

Mirel Rădoi își face autocritica după UTA – U Craiova 1-2

La finalul întâlnirii UTA – U Craiova 1-2, din etapa a 15-a din SuperLiga, Mirel Rădoi și-a exprimat nemulțumirile pentru jocul modest din prima repriză al formației sale și consideră că are și el o parte din vină.

”Sunt 3 puncte importante, dar au fost facilitate și de eliminarea lui Paul Anton, ne-a făcut jocul mai ușor, dar am avut și emoții. Era mai ușor să fi închis meciul mai devreme, să fi făcut 3-1, să nu mai avem emoții.

De exemplu la mingile lungi, indiferent unde se respingea mingea, puteam avea probleme. Pe final, nu am reușit să ținem liniile mai sus, am avut și câteva momente de panică, trebuia să ținem mai mult posesia, să fim mai lucizi și să găsim mai multe zone libere.

Întoarcem scorul, dar nu știm de câte ori o să mai putem să o facem, iar dacă jucam 11 la 11, nu se știe. Va trebui să remediem problemele. În prima repriză a fost o singură fază a lor care a fost periculoasă, acea fază fixă.

Dar totuși, o secundă de neatenție și ei reușesc să dea gol. Probabil e și vina mea, nu am reușit săptămâna asta să îi țin motivați, am fost și o perioadă lungă plecat de acasă, nu am fost în stare să îi capacitez”, a declarat Rădoi.

Rădoi își apără jucătorii

Tehnicianul formației oltene știa că vor fi perioade dificile după ce a preluat echipa, mai ales că jucătorii au fost nevoiți să se adapteze mai multor antrenori într-o perioadă scurtă de timp, dar a precizat că este dispus să muncească pentru a reuși.

”Pot face o analiză de când am venit noi, echipa era pe locul 11, iar acum este mai sus, dar încă nu sunt mulțumit de ceea ce poate juca echipa sau de ceea ce putem noi face în această perioadă de două luni și jumătate.

Dar trebuie să mă pun și în pielea jucătorilor, că nu e ușor să treci în 3 luni la doi antrenori, două staff-uri, două idei diferite, sisteme diferite, foarte multe informații de asimilat. Cred că nu a fost ușor pentru nimeni.

Era clar că o să apară și momente negre, noi nu avem o baghetă magică, să câștige toate meciurile, nimeni nu o are. Pot să asigur că vom face tot ce putem, dacă va trebui să stăm 25 de ore, vom găsi o oră să o cumpărăm”, a încheiat Rădoi.

În semn de recunoștință pentru Ilie Balaci, simbolul Universității Craiova, jucătorii ”alb-albaștrilor” au pășit pe teren cu cu marele optar al ”Științei”. Pe 21 octombrie s-au împlinit patru ani de când legendarul fotbalist trecea în ”echipa îngerilor”.