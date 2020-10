Mirel Rădoi, săgeţi către Nedelcearu, Mitriţă şi Ianis Hagi?! „Poate nu îşi înţeleg rolul la naţională…“

Mirel Rădoi a făcut o analiză la rece a ultimelor partide ale naţionalei şi şi-a asumat, încă o dată, responsabilitatea rezultatelor negative. Pe de altă parte, selecţionerul a trimis şi săgeţi către jucători, principalii vizaţi părând a fi Nedelcearu, Mitriţă şi Ianis Hagi.

Rădoi a precizat că nici un jucător nu l-a dezamăgit cu adevărat, dar au existat cazuri în care evoluţiile în tricoul naţionalei au fost mai puţin reuşite decât cele de la club.

Selecţionerul a lămurit şi problema absenţei lui Chiricheş. Căpitanul naţionalei a lipsit de la lot din cauza unei accidentări, dar în prima etapă de Serie A de după meciurile internaţionale a jucat pentru Sassuolo.

Mirel Rădoi: „Echipa natională nu prea are cum să aibă omogenitate“

„E prima dată când sunt 3 partide într-o ferestra FIFA. Au fost 3 meciuri în care nimeni nu putea să conceapă să ne prezentăm în asemenea hal. Poate n-am fost inspirat în alegerea echipei. Noi am ţinut cont de mulţi factori, de date, de minute, de călătorii. Sunt jucători care mereu vor veni şi alţii care se vor schimba. În momentul de faţă, nu ne avantajează rezultatele şi vor fi mereu 4-5 jucători care se schimbă“, şi-a început Mirel Rădoi discursul.

Criticat pentru lipsa unei formule standard la naţională, selecţionerul s-a apărat punând totul pe seama lipsei stabilităţii la conducerea echipei, dar şi pe programul încărcat. „Au fost 4 antrenori în 3 ani şi jumătate. E normal să fie atâţia jucători. Echipa natională nu prea are cum să aibă omogenitate dacă ai trei meciuri şi două antrenamente. De ce în septembrie am arătat într-un fel şi, după aceea, altfel? Au fost două antrenamente în care a trebuit să corectăm mai multe aspecte. Sunt mulţi factori, dar asta nu înseamnă că am venit să îmi caut scuze. Mi-am asumat responsabilittea rezultatelor“.

Cu toate acestea, Mirel Rădoi a aruncat săgeţi către jucători. Chiar dacă nu a pronunţat niciun nume, cei vizaţi par a fi Ionuţ Nedelcearu, care a lipsit de la acţiunea naţionalei, pentru a semna cu AEK Atena, şi Alex Mitriţă, proaspăt împrumutat în zona arabă de la New York City. „Nu au fost jucători care m-au dezămagit, dar au fost unii care nu s-au ridicat la nivelul arătat la club. Le punem pe seama pandemiei, unii au călătorit foarte mult, au semnat cu alte echipe… Poate nu îşi înţeleg rolul la echipa natională. Vor fi schimbări dacă rezultatele nu sunt cele pe care le dorim.

Nu avem dubii cu referire la Chiricheş (n.r. – căpitanul a lipsit de la jocurile Românieie, dar a jucat pentru club la scurt timp), pentru că am vorbit cu doctorii. Dacă l-am fi luat cu noi, ar fi trebuit să facă minimum un antrenament la intensitate ridicată. Am analizat tot şi nu avea cum să joace, nici măcar în Austria. Noi nu avem aparatura pe care o are în Italia. E foarte greu ca o federatie să aibă aparatura pe care o are un club“, a spus Mirel Rădoi la Telekomsport.

Mirel Rădoi: „De ce să nu încercăm ceva nou?“

Mulţi oameni de fotbal i-au reproşat lui Mirel Rădoi, dar şi celor din FRF, lipsa de experienţă. Dar şi tactica aleasă şi faptul că a încercat să schimbe prea mult şi prea repede felul de abordare a partidelor. Fidel ideilor sale ofensive, antrenorul a dat exemplul lui Victor Piţurcă, criticat atunci când era în funcţie şi regretat acum, când rezultatele lipsesc. „Se tot spune că nu am experienţă. Sunt de doi ani selecţioner. Experienţă ca antrenor sau ca selecţioner? Astea sunt ideile mele şi aşa joc. Nu am cum să joc după cum spun 10 oameni. Cum e bine? Piţurcă e regretat acum, dar era criticat atunci. Nu am văzut pe nimeni să îi ceară scuze. Dacă nu s-a încercat până acum, de unde ştim că nu se poate? A încercat cineva pressing cu 6-7 în jumătatea adversă? Dacă ştiu că am probleme în defensivă, nu am cum să mă apăr în prejma careului. Noi nu mai avem Răducioiu, nu mai avem Hagi, nu mai avem Ilie Dumitrescu…

Poate că în momentul de faţă nu reuşim nimic la nivel de rezultate, dar peste 2-3 ani poate să apară cu cineva care nu trebuie să o mai ia de la zero. De ce nu putem încerca şi ceva nou? 0-1 sau 0-3 e acelaşi lucru, am pierdut 3 puncte. De ce să nu încercăm? S-a spus că Liga Naţiunilor nu e o competiţie importantă şi acum a devenit cea mai importantă.

La U21 s-a reuşit încercând altceva. De ce la naţionala mare nu ar funcţiona? Acolo a mers că jucătorii se ştiau de doi ani. Avem datoria să încercăm şi aici. Şi nu ne vom abate de la principii“, a declarat selecţionerul.