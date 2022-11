Mirel Rădoi și Sorin Cârțu, vizită surpriză pentru elevi: „Nu am fost un fan al școlii de mic”. Foto

Mirel Rădoi și Sorin Cârțu au fost în centrul atenției la baza sportivă „Voința”, unde Colegiul Național „Frații Buzești” a aniversat 140 de ani existență. Pentru Universitatea Craiova urmează confruntarea cu U Cluj, care este programată sâmbătă, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Mirel Rădoi și Sorin Cârțu, vizită surpriză pentru elevi: „Nu am fost un fan al școlii de mic”

Colegiu Național „Frații Buzești” a împlinit 140 de ani de existență, iar cu această ocazie Sorin Cârțu și Mirel Rădoi i-au vizitat pe elevi. Micii suporteri al „alb-albaștrilor” s-au bucurat că i-au putut vedea pe antrenorul și

Aceștia i-au înconjurat pe Mirel Rădoi și Sorin Cârțu, pentru a face poze la baza sportivă „Voința” din Craiova. La fel ca și la finalul partidelor de pe stadionul „Ion Oblemenco”, tehnicianul oltenilor a făcut fotografii cu fiecare suporter prezent la eveniment.

Cei mai mici dintre suporterii „Științei” au fost entuziasmați că au avut ocazia să se întâlnească cu Mirel Rădoi. Unul dintre cei mai curajoși dintre aceștia i-a cerut fularul pe care l-a purtat la eveniment, iar antrenorul nu l-a putut refuza.

Chiar dacă școala nu l-a atras atât de mult în copilărie, Mirel Rădoi a declarat că este fericit că participă la astfel de evenimente. Acesta a spus că atât părinții, cât și profesorii trebuie să participe la eduația copiilor și le-a transmis cadrelor didactice prezente că trebuie să aibă grijă de elevi.

„Nu am fost un fan al școlii de mic, dar mă bucur că măcar acum am fost invitat la astfel de evenimente. Aș vrea să vă spun dragi profesori că alături de părinți trebuie să aveți grijă de acești copii.

În viață nu știm unde ajungem în funcție de profesie sau pasiune și în primul rând, totul pleacă de la educație. Aveți datoria, la fel cum și noi ca părinți avem datoria să încercăm să ne educăm copilul, pentru a putea să crească într-un mediu cât mai sănătos”, a spus Mirel Rădoi.

Sorin Cârțu: „Este o nostalgie plăcută, pentru că aici m-am format”

Președintele oltenilor și-a petrecut o parte din copilărie în baza sportivă „Voința”, acolo unde s-a desfășurat evenimentul. Acesta și-a reamintit de momentele în care credea că nu o să mai poată juca fotbal, din cauza durerilor de pe terenul de bitum.

„Este o nostalgie plăcută, pentru că aici m-am format, pe terenul de bitum. La un moment dat avea niște dureri la genunchi, când eram în perioada de creștere și credeam că nu mai pot să joc, atât de rău mă durea piciorul și mă obosea terenul de bitum.

Am crescut aici, fiind la Școala Sportivă. Am stat pe aici șase sau șapte ani, pentru mine nu este o noutate baza. Acum am auzit că Săndoi a terminat liceul aici. Întotdeauna se corelează aceste lucruri, reușita oamenilor în viață este corelată cu educația. «Frații Buzești» este un liceu foarte important pentru craioveni și se știe ce educație și cultura transmite”, a declarat Sorin Cârțu.