Mirel Rădoi, un car de nervi după U Craiova – FC Voluntari 1-1: „Rezultat mincinos. Am fi meritat victoria, am avut 18 ocazii de gol”

Universitatea Craiova a controlat duelul cu FC Voluntari, dar s-a lovit de o așezare aproape perfectă a ilfovenilor în defensivă. Ocaziile au curs la poarta lui Popa, dar cei care au deschis scorul au fost oaspeții. S-a terminat 1-1.

Mirel Rădoi: ”Mi-e greu să cred că am avut atâtea ocazii și am marcat doar un gol”

Primul meci al etapei a 12-a din SuperLiga a fost o permanentă cursă cu sens unic către poarta lui Popa. Oltenii s-au ”întrecut” în ratări în fața unei echipe care s-a deplasat la Craiova cu lecția apărării foarte bine studiată.

Mirel Rădoi nu a riscat de la început și l-a păstrat pe bancă pe Andrei Ivan, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Vedeta oltenilor a fost aruncată în luptă în minutul 58 în locul lui Roguljic și după mai puțin de un sfert de oră marca de la punctul cu var, pentru 1-1. Anterior, Damașcan deschisese scorul pentru FC Voluntari, cu o execuție de generic. a avut cuvinte grele la finalul partidei.

„Un rezultat care mulțumește Voluntariul, ne întristează pe noi, dar față de inițiativă, ocazii, e un rezultat mincinos, am meritat victoria. Dar îi felicit pe băieți pentru atitudine. Eu cred că meritam cu prisosință victoria. Dacă era să pierdem, decât să apăr un egal, prefer să merg la atac.

Dacă era să luăm gol, asta era. Știam că Damașcan și-o face pe dreptul, nu mi-a plăcut, avem trei fundași centrali. Am contribuit și noi la golul lor. Dan Nistor a dovedit că un jucător foarte bun, e un jucător cu calitate, poate face diferența, are experiență. Cred că am avut 17-18 ocazii și am reușit un singur gol. Aici trebuie să intervenim noi, staff-ul”, a tunat Mirel Rădoi la finalul mecului cu FC Voluntari.

Gazdele au cerut a doua lovitură de la 11 metri, în minutul 87, după o intervenție neglijentă a lui Meleke. Mingea l-a lovit în mână și, deși picioarele erau în afara careului, brațul era în suprafața de pedeapsă. , deși a revăzut faza cu ajutorul tehnologiei VAR.

Rădoi a găsit și lucruri pozitive în jocul echipei lui

Pauza internațională nu le-a priit oltenilor. Ceea ce era de reglat nu s-a rezolvat. Mijlocul Universității nu a funcționat nici în fața ilfovenilor, iar în atac ocaziile au fost irosite cu seninătate.

Universitatea Craiova a fost echipa mai insistentă și acest lucru i-a plăcut antrenorului Rădoi, dar gazdele puteau să piardă toate cele trei puncte dacă Florea nu rata o ocazie rarisimă în ultimele minute ale partidei, după un contraatac fulger purtat de Meleke.

”Nu am cum să nu îi felicit pe jucători. Nu am cum să le reproșez atitudinea, ci doar niște greșeli individuale. Nu mi-a plăcut golul lui Damașcan pentru că știam deja cum va acționa și nu aveam voie să-l lăsăm să-și așeze mingea pentru șut! Am discutat lucrurile astea. Avem partea noastră de vină!

Nu sunt mulțumit neapărat de cum a intrat Andrei Ivan în meci, încă suferă după accidentare. Încerc să îl înțeleg oricum”, a mai spus Mirel Rădoi după remiza cu FC Voluntari.