Mirela Retegan de la Gașca Zurli: “Am fost amenințată că mă mănâncă pușcăria”

Mirela Retegan sau ‘Tanti Prezentatoarea’, așa cum o știe toată lumea, dezvăluie detalii neștiute despre viața și cariera ei. Ea a vorbit și despre cum a reușit să transforme un act artistic într-un adevărat fenomen.

Mirela Retegan vorbește despre momentele grele din viața ei

Anul acesta se împlinesc 17 ani de când, mulțumită Mirelei Retegan și a echipei sale, există Gașca Zurli, un adevărat fenomen când vine vorba de spectacole pentru copii. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, ne vorbește despre momentele grele din viața ei.

Moartea tatalui si despărțirea de tatăl Mayei, cântărețul Cornel Sorian, au reprezentat două cumpene grele. Ca mamă, ea mărturisește că și-a învățat fiica să iubească necondiționat.

“Am fost amenințată că mă mănâncă pușcăria”

Fondatoarea Găștii Zurli recunoaște că, în viata personală, a făcut compromisuri și a cedat de multe ori. Dar în viața profesională a evitat să facă. Aflam și ce a pățit la 30 de ani, când a fost amenințată cu pușcăria.

“Am făcut compromisuri personale, am cedat foarte mult din ceea ce aș fi meritat ca femeie, ca om, în relațiile cu partenerii mei de viață. Dar altfel, în viața socială, profesional, nu am făcut compromisuri. Întotdeauna m-am gândit că prefer să stau dreaptă.

A fost un moment în viața mea în care, până să împlinesc 30 de ani, jurnalist fiind, am fost amenințată direct că dacă nu fac un anumit compromis mă mănâncă pușcăria. Și atunci am stat și am analizat foarte bine.

Ideea de pușcărie mi se părea mai ușor de dus, decât un compromis care să-mi fi măcinat sufletul, pentru tot restul vieții. Așa că nu am făcut compromisuri de care să-mi fie rușine și pe care să le consider grele, dincolo de cele pe care le-am făcut eu cu mine, cu viața mea”, spune Mirela Retegan.

Mirela Retegan: “Am construit Zurli de la zero, într-o perioadă neagră a vieții mele”

Acum 17 ani, Mirela Retegan a pus bazele unui concept unic în Romania, Gașca Zurli. ‘Tanti Prezentatoarea’ ne spune cum se simte când o strigă micuții așa și de ce a avut succes.

“Nu-mi amintesc cum a fost prima dată, dar îmi amintesc o întâmplare foarte drăguță de la Târgu Mureș. Eram în față la Sala Sporturilor și, înaintea spectacolului, m-am întâlnit cu un copil. Era cu bunica lui și i-a spus bunicii: ‘Buni, Tanti Prezentatoarea îi vie!’.

Și bunica l-a certat, pentru că ea nu știa că eu sunt Tanti Prezentatoarea și că mie așa îmi spun copiii. În Ardeal să-i spui ‘tanti’ unei doamne nu este foarte politicos. M-am amuzat foarte tare și pentru faptul că cei mici nu-și imaginează că noi suntem persoane vii, pentru că ne văd pe ecrane”, mărturisește Mirela Retegan.

nu a fost ușoară. A avut multe momente grele care au îngenuncheat-o dar, de fiecare dată, a reușit să se ridice. Proiectul Gașca Zurli a luat ființă tot într-o perioadă neagră a vieții ei.

“Cred că pierderea tatălui meu a fost cel mai greu moment. Apoi despărțirea de tatăl Mayei, apoi să construiesc Zurli de la zero, într-o perioadă neagră a vieții mele. A fost cel mai greu moment apoi să mențin toată povestea asta.

Sunt multe momente grele, dar niciunul dintre ele nu m-a doborât. Chiar dacă m-au pus la pământ, de fiecare dată am reușit să mă ridic mai întâi în genunchi, pe urmă pe două picioare și să merg mai departe”, dezvăluie Mirela Retegan pentru FANATIK.

“Știu că nu este proprietatea mea”

Mirela Retegan a avut o relație cu solistul trupei Stigma, Cornel Sorian. Împreună au o fată minunată de 22 de ani, pe nume Maya. Mama Mirela de declară o mamă relaxată și cu multă încredere în copilul ei.

“Sunt o mamă relaxată. Sunt o mamă curajoasă, care a îndrăznit să îi lase copilului spațiu să cadă, să se lovească, să își julească genunchii, la propriu și la figurat. Dar copilul a știut mereu că sunt acolo, cu un pas în spate, gata să îl ajut să se ridice, de fiecare dată când are nevoie.

Știu că nu este proprietatea mea. Îmi amintesc de fiecare dată când mi-e frică de faptul că, în cele nouă luni, copilul s-a format singur în uterul meu, fără ca eu să contribui, în vreun fel, la asta.

Cred, din toată ființa, că Maya este minunea lui Dumnezeu înainte de a fi copilul meu, și nu îmi pun în ea toate nevoile, speranțele, așteptările mele de mamă. Îmi amintesc mereu că îmi doresc să cresc un copil sănătos și fericit, iar asta mă ajută să fiu o mamă relaxată”, zice Mirela Retegan.

“Maya este profesorul care m-a învățat iubirea necondiționată”

Mirela Retegan ne spune ca fiica ei a învațat-o foarte multe lucruri, mai ales în ceea ce privește iubirea. Maya studiaza la Barcelona și o face fericită în fiecare zi.

“Maya este cea mai grea și frumoasă lecție de viață, pentru mine. De dragul ei m-am oprit să observ mai bine lumea din jurul meu, să înțeleg mai multe și să acționez, în funcție de ce nevoi au ceilalți, nu de ceea ce îmi doresc eu, pentru ei.

Maya este profesorul care, cu multă blândețe și răbdare, m-a învățat iubirea necondiționată. Cred că este cea mai grea dintre toate iubirile din lume, dar și cea mai frumoasă!” ne spune Mirela Retegan.

“Am știut dintotdeauna să fac bani”

‘Tanti Prezentatoarea’ mărturisește că a fost îndrăgostită de multe ori și că-i plăcea senzația de fluturași în stomac. Își aduce aminte când a câștigat primii bani și că obișnuia să-i economisească la CEC.

“Da, eu am făcut bani foarte devreme. Mama avea acasă o mașină de tricotat și m-a învățat să tricotez. Mă plătea pentru ceea ce munceam, așa că eu, la 14 ani, aveam deja bani de buzunar salariul pe care îl avea mama într-o lună.

Iar în ’89 eu deja aveam la CEC o rezervă frumușică de bani. Nu mai știu pe ce am cheltuit, pe vremea aceea nu prea aveai pe ce să-i cheltui. Îi adunam, că așa m-au învățat ai mei să fac economii, dar am știut dintotdeauna să fac bani”, declara Mirela Retegan pentru FANATIK.

“N-am timp să fiu celebră”

‘Tanti Prezentatoarea’ ne spune că multe lucruri o fac să râdă și să plângă cu adevărat, mai ales întâmplările sincere și implicarea oamenilor dragi. De asemenea aflăm de ce niciodată nu s-a simțit o celebritate.

“Nu, nu cred că există un astfel de moment, să mă simt celebră. Am reușit în permanență să mă țin conectată. Îmi place să spun despre mine că sunt cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ. Iar campaniile sociale pe care le-am făcut nu mi-au dat voie să mi se urce la cap vreo celebritate.

Am avut legătura mea cu secțiile de oncologie, unde sunt copii bolnăviori, am făcut campanii cu copii săraci, de la țară. Am fost la copiii din centre, cu copiii orbi, la copii care nu vorbesc sau cu Sindrom Down. Este atât de mare nevoie de mine în zonele astea, încât n-am timp să fiu celebră, abia am timp să fac tot ce am de făcut”, mărturisește fondatoarea Găștii Zurli.