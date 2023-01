Mirela Vescan le-a făcut frumoase, dar e dezamăgită de Antonia și Adelina Pestrițu: ”Multe trădări”

Mirela Vescan este unul dintre cei mai renumiți make-up artiști din România. Cu o experiență de peste 30 de ani în lumea culorilor de machiaj, aceasta povestește, în premieră pentru FANATIK, despre vedetele care i-au trecut prin mână, și, despre care, cu dezamăgire, mărturisește că au trădat-o când se aștepta mai puțin. Poate, dacă nu era ea, ele nu ar fi fost divele de astăzi, însă, au uitat totul într-o clipă. Cu ușa trântită în nas, Mirela face dezvăluri incredibile.

Mirela Vescan, ton de ocupat de la Antonia, Adelina Pestrițu și Catrinel Meghia

O persoană discretă, cu o dezvoltată diplomație, . A preferat să păstreze în suflet trădările cu care a dat nas în nas, pentru că, așa îi spunea buna creștere. Asta până de curând, când nu a mai putut îndura, și, întrebată de reporterul de la FANATIK, a răbufnit.

Dar, pentru a nu fi prea aspră cu ”domnițele” din lumea bună, a început cu vedetele pe care le admiră. Din dorința de a nu fi înțeleasă greșit, Mirela Vescan a explicat de ce le-a dat pe ele drept exemplu. Frumusețea nativă, dar și omenia par a fi principalele aspecte aduse în discuție.

”Îmi place Andreea Raicu pentru că este constantă și este frumoasă. Crede-mă are buzele așa din totdeauna, dar de la 16 ani, de când o știu eu, pot confirma. A evoluat frumos, este o prezență plăcută și îți dorește să o vezi.

Carmen Brumă. Pe ea o știu tot așa, de mult, cred că era model. Nu am văzut pe cineva atât de ambițios și atât de dornic să fie perfect, așa cum își dorește ea. Chiar își tratează corpul ca pe un templu. Se vede și asta îmi place foarte mult.

O mai admir pe Monica Bârlădeanu pentru că este neschimbată. Și pe ea o știu de mică și este la fel de frumoasă, toată un zâmbet. Are o privire care cumva te acaparează”, a declarat Mirela Vescan pentru FANATIK.

”Suntem undeva sus și nu mai există niciun fel de relații”

Ajunsă la capitolul dezamăgiri, apreciata make-up artistă susține că cei la care se raportează aici, sunt fix vedetele care nu au memorie. Au uitat că la începuturile lor ea a fost cea care le-a făcut frumoase și ușor de remarcat, iar acum, când încearcă să le contacteze, este trimisă la omul care se ocupă de imaginea lor. Au uitat de unde au plecat și cine le-a făcut oameni mari, astăzi fiind pe un piedestal greu de ajuns.

”Acum trei persoane care m-au dezamăgit. Toată lumea a evoluat, însă, mă deranjează că românii nu au memorie. Poate că într-o perioadă am lucrat foarte mult împreună și acum nu mai răspund la telefon.

Poți vorbi cu ei doar prin intermediul pr-ului, dar cu: `te rog frumos să îmi spui despre ce este vorba`. Altă dată vorbeam, ne sunam și acum, deodată, suntem undeva sus și nu mai există niciun fel de relații. Și, de aici lista mea este foarte lungă (n.r. râde). Sunt dezamăgită, sincer”

Antonia, Adelina Pestrițu și Catrinel Meghia, divele care au uitat de unde au plecat?

care nu îi mai răspund nici la un mesaj sau, dacă îi răspund, de fapt, spune ea, o trimit la persoana care se ocupă de imaginea ei publică.

”Am încercat să o sun pe Antonia și am dat de pr la numărul ei. La fel am încercat la Adelina Pestrițu și nu am reușit să mai dau de ea. Și m-a dezamăgit și Catrinel Menghia cu care am lucrat, cred, din prima ei zi ca model.

I-am trimis un mesaj și nici măcar nu mi-a răspuns. Sunt foarte dezamăgită și mi se pare normal să fiu așa”, a mai mărturisit celebra make-up artistă.

Mirela Vescan: ”Nu suntem atât de `Casa Albă`”

Încercând să găsească o explicație pentru comportamentul divelor, Mirela spune doar că: ”Eu, totuși, cred că nu suntem atât de `Casa Albă`. Înainte eram sunată foate des și mi se răspundea la telefon, acum este ușor să înlocuiești pe cineva.

Însă, din punct de vedere uman este foarte greu. Eu am prieteni de o viață. Și, mai cred un lucru, o generație nu ar trebui să o excludă pe alta, și, de asemenea, nu ar trebui să uiți atât de repede. Oricum, mie până la urmă îmi este egal. Cine trebuie să comunice, comunică”.

În ce direcția s-a îndreptat Mirela Vescan pentru a nu mai fi afectată de ”vedetuțele” României?

Emblematică în domeniul machiajului, Mirela Vescan admite că a evoluat cu timpul, și, nu se mai raportează la prestațiile ei din anii revistelor. Acum școala de make-up este importantă pentru ea, învățând să facă abstracție de ”divuțele” care aparent dau moda. Însă, anii trec și, fiecare vom simți ”laurii” faptelor noastre.

”Eu sunt în top cu școala. Nu m-am restructurat și nu am părăsit domeniul machiajului, dar am evoluat în alt semn, pentru că, anii de aur ai revistelor au apus. Eu am eleva care nici nu știu de existența anumitor publicații. Am câteva sute de coperți, dar lor le este egal. Nici eu nu mă mai raportez la ce a fost.

Mă înțeleg foarte bine cu oameni din afara granițelor. Oameni pentru care vârsta nu contează. Eu nu am constatat țărănie mai mare ca în România. Să îi spui unui am de 60 de ani, tataie. Lui Karl Lagerfeld la 80 de ani i se așteptau colecțiile. Era respectat. Aici nu există acest termen. Asta e, fiecare o să vadă pe pielea lui ce a semănat”, a mai spus vedeta.

Regretul care-i macină sufletul Mirelei Vescan

Mirela Vescan, un specialist cu peste 30 de ani de experiență în domeniul culorilor și a machiajului, afirmă că viața a lovit-o de nenumărate ori. Făcând o retrospectivă, enumeră lucrurile pe care le-a făcut greșit, și, care, din păcate, au ținut-o pe loc din punct de vedere profesional. Un contract de imagine cu o televiziune și un brand sunt primele de pe lista de regrete.

”Am trecut prin foarte multe etape constructive ele așa, dar ruta mea profesională a fost standard. Regret că în unele etape am stagnat. Poate am stat prea mult în televiziune, poate am stat prea mult make-up artist de brand. Cred că am stat prea mult cramponată într-o relație cu o televiziune, asta pentru că multă vreme s-a crezut că am exclusivitate, ori eu nu am avut decât cu un brand pe care l-am reprezentat, rest, cu nimeni. Și totul era că nu o sunăm că este din acel trust, iar asta pe mine m-a afectat în timp”, a mai precizat, pentru FANATIK, Mirela Vescan.

”Am avut parte de multe trădări, dar nici nu merită să le zic numele”

De asemenea, cunoscuta make-up artistă mai completează: ”Și, mai am un regret foarte mare. Am crezut că în zona asta profesional îți poți identifica prieteni. Nu este deloc așa. Sunt doar colaboratori. Fiecare are interesul lui.

Am avut parte de multe trădări, dar nici nu merită să le zic numele. Unii mi-au lăsat o urmă adâncă, imediat ce m-a supărat, s-a terminat. Nu mă mai uit în spate niciodată. Am prieteni în zona de showbiz, dar asta pentru că nu am depins unii de alții”.

Oamenii care i-au trecut prin mână Mirelei Vescan

Mirela Vescan este mândră că adesea oamenii îi cer recomandari pentru diverse emisiuni sau lanțuri celebre de produse cosmetice, și, în acest mod, îi ajută și să le ofere o șansă să se facă remarcați, chiar elevilor ei. Apreciata make-up artistă nu poate omite oamenii pe care îi pregătește pe băncile școlii ei, în care are mare încredere că vor deveni nume vocale în acest domeniu.

”Eu cred că și noua generație de make-up artiști va lăsa ceva în urmă. Își vor aminti oamenii de Alexandru Abagiu care lucrează foarte frumos. Am și eu elevi despre care lumea va vorbi pentru că deja sunt campioni și lucrează foarte bine.

Vlad Bibire este unul dintre ei. A fost campion, locul I național de la primul lui concurs. Ciprian Miran, anul trecut a câștigat un locul I național și alte două premii importante. Anca-Nicoleta Popa, make-up artist foarte bun. Bianca Perja este iar un machior bun. Sunt foarte mândră de ea, de astăzi a intrat să lucreze într-un teatru. Am fost intermediar.

Mă bucură faptul că, atunci când cineva are nevoie de o recomandare, că este magazin mare în rețea care distribuie produse cosmetice, sau că este teatru, sau televiziune mă sună pe mine să le dau pe cineva bun”, a mai spus în încheiere Mirela Vescan.