Misha și Connect-R, împreună în „Orașul iubirii”. Artistul a făcut totul public: „Comentariile vor curge”

Misha și Connect-R au mers în vacanță în „Orașul iubirii”, nu singuri, ci însoțiți de fetița lor, Maya. Cei doi artiști, deși divorțați din 2018, păstrează încă atmosfera de familie pentru ca micuța să nu sufere.

Misha și Connect-R, împreună de dragul copilului

Misha și Connect-R au fost un cuplu foarte iubit și admirat de publicul din România. S-au căsătorit în secret, ți-au ținut problemele departe de ochii lumii și au divorțat la fel de discret în anul 2018.

Pe parcursul căsniciei au devenit și părinții unei fetițe, iar Maya este acum centrul Universului lor. În ciuda problemelor care au dus la separare, niciodată nu au intrat în scandaluri și au păstrat o relație foarte bună de dragul micuței.

Misha și Connect-R păstrează în continuare atmosfera de familie și în acest format iau parte la toate evenimentele importante.

Acum, ei au plecat într-o vacanță de trei zile în Paris. Cu toate că este supranumit „Orașul iubirii” s-au concentrat pe activități care să o bucure pe cea mică, iar Connect-R a făcut public într-un

„Comentariile vor curge”

Astfel, Connect-R a filmat fiecare pas din vacanța petrecută alături de Misha și fiica lor. S-au plimbat împreună prin magazine, au luat masa la restaurant și s-au bucurat de clipele petrecute împreună.

„Da, în sfârșit vacanță, după un an de muncă, am reușit să ne luăm o vacanță lungă de trei zile la Paris, bucuroși că o să vedem Bulevardul Magheru încapsulat în timp.

Vorbesc de Bulevardul Magheru al anilor ’90, Champs-Élysées și o să vedem, bineînțeles, și Disney. Știu, comentariile vor curge cu cercelul în nas, că de ce am cercel în nas. It is what it is.

Am intrat într-un magazin și am văzut o groază de perechi de ochelari. Nu am cumpărat nimic, pentru că mi-am amintit că am o groază de perechi de ochelari, nu avea rost să arunc banii aiurea”, spunea Connect-R în mediul online.

Amintim că anul acesta, când și-a lansat cartea, și de aceea s-a ajuns la divorț. Cântărețul a mărturisit că și-ar dori împăcarea, însă fosta soție a dezvăluit că nu se va întâmpla asta.

„În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins. M-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect. Am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța”, dezvăluia artistul, citat de