Mister deslușit la Puterea dragostei! Pentru cine s-a întors, de fapt, Cristian Comănici în casă

Se naște un nou cuplu la Puterea dragostei? Departe de a răspunde concret la această întrebare, însă Cristi Comănici a dezvăluit, în sfârșit, care este fata care îi atrage cel mai tare atenția după ce a decis să reintre în casă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-o discuție sinceră cu Mădălina, fratele Biancăi Comănici a vorbit despre viața lui de dinainte de concursul matrimonial de la Kanal D și a spus de ce crede că o relație cu Mariana ar fi una dificilă.

Da, despre Mariana este vorba! Comănici a spus că este atras de ea încă de când a plecat din casa din Istanbul, doar că există un lucru care îl ține departe de frumoasa moldoveanca: orgoliul ei prea mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Comănici s-a întors la Puterea dragostei pentru Mariana

Mădălina i-a spus apoi lui Cristian ce i-a confesat Mariana despre el, sugerând că ar fi foarte geloasă dacă s-ar cupla cu vreo altă fată din competiție.

Chiar dacă e mai mic cu trei ani decât Mariana, pentru Comănici asta nu ar fi o problemă: „Are 26, nu e chiar așa mare diferență de vârstă. Dacă avea vreo 30 și ceva de ani, mă mai gândeam o dată.

ADVERTISEMENT

„Sunt prea sufocant pentru ea”

E tare tolomacă așa. Are principiile și orgoliul ei și asta o încurcă. Crede-mă că eu fac lucrurile astea aici pentru că în ultimii trei-patru ani doar am muncit.

La 18 ani, să termini liceul și să intri direct în muncă… Am trecut peste distracțiile ălea pe care le au tinerii la facultate. Eu am trecut peste etapa asta și am început direct cu munca. Atunci când am venit aici, am lăsat deoparte munca. Sunt prea sufocant pentru ea și mi-am dat seama de asta când am venit, am coborât scările, am luat-o pe sus. Am luat-o de mână””.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Întotdeauna am făcut ce am simțit și m-am gândit de multe ori dacă e bine sau nu”, i-a mărturisit Cristi Mădălinei.

ADVERTISEMENT