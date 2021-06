Misty, dezvăluiri exclusive despre Keo și fetița lor! ”Nu este deloc că în filmele de dragoste”

Misty și Keo de iubesc de ani buni, relația lor fiind însă, de-a lungul timpului, extrem de comentată și din cauza modului în care a devenit publică: el era încă, oficial, cu Andreea Bălan, chiar dacă o iubea pe Alexandra Pavel.

ADVERTISEMENT

Misty, secretul relației cu Keo

În ciuda tuturor piedicilor și controverselor, relația dintre Alexandra Pavel și Keo a durat, ba chiar a evoluat, cei doi fiind părinții unei fetițe minunate, Arya, iar Misty a dezvpluit secretul unei relații serioase între doi artiști.

”Aș vrea să încep prin a spune că… încerc să evit pe cât pot să răspund la astfel de întrebări, pentru că nu vreau să pară că dețin eu secretul absolut al unei relații perfecte, nu există relație perfectă. Sau că dau sfaturi, sau că mă laud, că au ajuns la urechea mea chiar și astfel de comentarii și nici nu vreau să devină o obișnuință, nici pentru mine, nici pentru oamenii care citesc”, spune Misty.

Dar, cu toate acestea, mai în glumă, mai în serios, Alexandra Pavel a vorbit despre ce crede ea că face o relație să fie, cu adevărat, specială.

ADVERTISEMENT

Misty, despre Keo: ”Este discreția în persoană”

”Suntem cu toții oameni, imperfecți și toți avem ups & downs. Unii aleg să rezolve situații și reușesc să găsească soluții în a-și depăși problemele, alții nu și aleg să plece. Oricare ar fi varianta aleasă, cred că totul se întâmpla oricum, așa cum trebuie să se întâmple pentru fiecare. Acum, bineînțeles că sunt simple păreri pe care le împărtășesc, repet, rareori și doar când sunt întrebată și încerc să păstrez cât mai multă discreție. Spun “ încerc” pentru că vorbesc în numele meu, eu sunt mereu expusă întrebărilor despre relație, fiind femeia din relație, probabil. Keo scapă neîntrebat, iar el oricum, nu încearcă să fie discret, el este discreția în persoană. De fapt, adevărul este că el nici nu mai este întrebat, este știut că nu va da nimic din casă. De la el încă învăț și eu importanța atât de esențială în a fi cât mai discret”, a mai spus Misty, pentru FANATIK.

Misty: ”Am trecut prin multe încercări împreună”

Cu toate acestea, chiar dacă sunt discreți, Misty recunoaște că nu întotdeauna a fost chiar așa ușor în relația cu Keo pe cât și-ar putea dori, dar asta doar le-a întărit legătura.

”Relația noastră a evoluat cât se poate de firesc și de frumos și nu am simțit că a trebuit să facem prea mari eforturi deși am trecut prin multe încercări împreună. Uneori, pentru unii dintre noi, tocmai acele încercări ne întăresc și ne unesc mai mult. Ne-a legat încă de la început o iubire și o prietenie sinceră iar acest lucru , după ani și ani cântărește cel mai mult. Chiar am dat zilele trecute peste un citat și mă gândeam cât este de adevărat…ceva de genul “ dacă soțul/ soția nu îți este și cel mai bun/bună prieten/ prietenă, înseamnă că te-ai grăbit”, explică Misty, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În plus, recunoaște Misty, apariția micuței Arya i-a făcut pe ea și pe Keo să se iubească și mai mult, să se aprecieze și mai mult.

”Ceea ce avem acum față de momentele de început este dragostea aceasta pură și infinită față de copilul nostru, ceea ce vine la pachet cu mult mai mult de toate! Cu mai multă fericire, dar și cu o mult mai mare responsabilitate, forță, voință, ambiții, implicare, devotament, fidelitate, sinceritate, stabilitate, maturitate, înțelepciune, răbdare, iertare… Când eram doar noi doi, pentru mine cel puțin, lucrurile nu erau atât de echilibrate și de clare, deși sentimentele erau la fel de profunde”, mai spune Alexandra Pavel Misty.

ADVERTISEMENT

Misty și Keo au trecut peste problemele din relație

”Orice relație parcurge mai multe etape într-un anumit ritm psihologic și nu este deloc că în filmele acelea de dragoste, când cei doi protagoniști întâlnesc câteva obstacole, dragostea învinge întotdeauna și gata happy end forever. O relație e precum o călătorie, cu zile însorite, uneori ploioase, e marea aventură a vieții pentru fiecare. Atât timp cât destinația e aceeași pentru amândoi, totul e ok! Realizăm că vor mai urmă și perioade mai dificile când și când, dar deja știm cum să le facem față împreună, Pentru că avem împreuna o misiune atât de limpede acum și un parteneriat mai solid că oricând. Suntem o familie unită prin iubire, încredere și respect reciproc”, mai spune Alexandra Pavel, pentru FANATIK.

Mai mult, cu umor, dovedind că, deși nu ascunde că uneori au fost disensiuni, Misty explică că a trecut cu bine peste acea perioadă și că, acum, știe cum să le facă față în cazul în care vor mai apărea.

ADVERTISEMENT

”Da, da, da, mă laud, exact! (râde, n. red.) Spune tu ceva frumos despre ține fără să pară că te lauzi, e imposibil! Eventual să încep cu `nu vreau să mă laud, dar sunt norocoasă`! Nici așa nu merge că stârnești invidie! Las-o așa! Mergem mai departe”, mai spune Misty.

Misty, pe șleau despre căsătoria cu Keo

Întrebată ce și-ar dori de la Keo, Misty, râzând în hohote, a fost sinceră: ”Ce îmi doresc de la Keo, în viitor? o mașină nouă! Glumesc. Nu îmi doresc ceva anume de la el, îmi doresc pentru el, pentru noi. Să fie sănătos și să rămână mereu același bărbat de care m-am îndrăgostit și de care mă îndrăgostesc pe zi ce trece mai mult! Prietenul meu cel mai bun, soțul și iubitul minunat și tăticul atât de implicat și devotat pe care îl prețuiesc atât de mult”.

Iar apoi, pentru că a folosit termenul de soț când vorbea de Keo, Misty a discutat și despre căsătoria lor, recunoscând că, acum, este în stadiul de proiect.

ADVERTISEMENT

”Va exista și o căsătorie și am vorbit de multe ori despre momentul acela, cum ni-l imaginăm, cum am vrea să decurgă și când și unde ne-am dori. Dar nu îmi doresc nici să facem planuri peste planuri și să și vorbesc mereu despre, pentru că nu funcționează mereu așa. În viață mai apar tot felul de lucruri total neprevăzute! Spre exemplu, pandemia globală. Nu spun că aveam ceva bătut în cuie și am fi amânat sau anulat odată cu venirea ei, dar zic așa…”, spune Alexandra Pavel.

Dar, chiar dacă își dorește să se căsătoreasă, Misty explică că nu se grăbește, totuși, să ajungă în fața altarului. ”Totul se așează cum și când trebuie, toate la momentul potrivit și trebuie să iei lucrurile că atare, așa cum le mai și primești de la viață, pe rând în funcție de cum ți se par prioritare”, spune ea.

Misty și Keo, presați să se căsătorească?

Chiar dacă au o relație care, deja, durează de opt ani și au și un copil împreună, Keo și Misty nu s-au căsătorit, în ciuda presiunilor pe care le-au avut de suportat din partea celor din jurul lor.

”Niciodată nu am reușit să înțeleg de unde și de ce această curiozitate și presiune. `V-ați căsătorit? Dar va căsătoriți? Dar când? Dar de ce nu odată`? Devine frustrant. Am mai spus, îmi doresc să îmbrac rochia minunată de mireasă, o ceremonie frumoasă în care să avem alături cei mai apropiați oameni din viața noastră, să ne bucurăm și să sărbătorim împreună și acea unire prin căsătorie, care este una binecuvântata de Dumnezeu”, a spus, pentru FANATIK, Misty.

Dar, chiar dacă nu sunt căsătoriți, recunoaștea Alexandra Pavel, între ea și Keo relația este identică cu cea a unor oameni care, deja, au făcut acest pas.

”Dumnezeu a creat omul cu abilitatea de a se bucura și a savura viața, căsătorit sau nu. Ne-am promis sufletește, dragoste și prețuire unul altuia, până când moartea ne va despărți, iar Dumnezeu știe. Chiar dacă nu am făcut-o oficial în biserică, în fața Lui și în față oamenilor… Cât despre bucată aceea de hârtie, există degeaba dacă nu există și în suflet”, a mai spus Misty, pentru FANATIK.

Misty își mai dorește un copil cu Keo

Misty a dezvăluit, pentru FANATIK, că își mai dorește un copil, și și-ar dori ca acesta să fie un băiețel.

”Ne dorim da, eu mai mult, recunosc și am mai spus-o. Ne este teamă că nu vom șți cum să ne împărțim dragostea, atenția, timpul și tot ce putem dărui noi că și părinți, dar eu mai știu și că toate acestea nu se vor împărți, ci se vor înmulți. Mă încearcă tot felul de emoții și de griji pentru că sunt genul acela de mămică posesivă care are nevoie să facă ea totul pentru puiul ei și să nu o scape din ochi, dar… Tare aș vrea și un băiețel acum că am fetiță minunată pe care am visat-o atât de mult. Și cred că un al doilea copil m-ar ajută să mă relaxez și cu Arya, să o las mai liberă, mai independentă”, spune Misty.

Iar Misty, ca mamă, așa cum dezvălui chiar ea, este una care se implică total în creșterea și educarea copilului, în ciuda faptului că mai și exagerează din când în când.

”Arya are 3 ani și 5 luni iar eu nu știu ce înseamnă o noapte fără ea, nu a dormit niciodată la bunici și nu știu dacă am procedat ok, dar așa am fost eu și așa am simțit… Nu am putut să mă dezlipesc de ea”, spune Misty.

Misty, șocul vieții când a pierdut-o pe Arya, la mall

”Cele mai dificile momente pentru o mama sunt acelea când copilul tău se îmbolnăvește sau când se lovește zdravăn. Nu mai spun că s-a ascuns odată preț de câteva minute printre raioanele de haine la mall și nu îmi răspundea când o strigăm. Se juca, era distractiv pentru ea. Ce panică, ce teroare, ce disperare am tras, preț de câteva minute sau chiar secunde”, spune, acum râzând de năzdrăvănia fiicei sale, Misty.

Mai mult, recunoaște ea, Arya nu este o fetiță dificilă, deși, într-un caz, la o răceală mai serioasă, a făcut-o pe Misty să simtă, cu adevărat, ce înseamnă epuizarea.

”A mai avut vreo 2,3 răceli banale am trecut ușor peste ele. Dar a avut și una serioasă, nu am dormit, nu am mâncat, eram zombies și eu și Keo. Avea o tuse îngrozitoare până la episoade de insuficientă respiratorie, febra mare, mi se topea în brațe. Si era micuța. Organismul ei respingea antibioticul și nu știam cum să o ajutăm, cu ce și cum să o repunem pe picioare. 2 săptămâni au părut interminabile. Ce să mai spun, neputința pe care o simte o mamă atunci când copilul ei suferă, este pentru mine, insuportabilă și mi se pare cea mai dificilă situație în care pot fi pusă”, a mai spus Misty pentru FANATIK.

Misty a întrerupt cariera muzicală

Misty a devenit cunoscută în showbiz și cu câteva melodii lansate în trecut, dar, așa cum chiar ea recunoaște, acum, cariera ei muzicală este, momentan, în așteptare.

”Îmi făcusem foarte multe planuri în ceea ce privește proiectele mele muzicale. Am încetat să mai îmi fac planuri pentru că sunt mămică full time și nu am timp momentan pentru multe lucruri pe care îmi propuneam să le fac. Făcându-mi planuri pe care nu apucăm nici măcar să le pornesc , am realizat că puneam presiune singură pe mine și am renunțat să mai fac asta, înainte de a începe să acumulez frustrări, pentru că nu pot realiza tot ce îmi propun cu programul încărcat pe care îi am cu copilul și treburile ce țin de casă, de familie. Mi-am făcut timp însă să îmi termin studiile pe care le începusem în psihologie fix înainte de a rămâne însărcinată și încep în toamnă să urmez o specializare”, ne-a dezvăluit Misty.

Misty a decis să își pună silicoane

”Este o decizie pe care nu mi-am imaginat vreodată că o să o iau, cu atât mai mult să simt nevoia să vorbesc despre”, recunoaște Misty când este întrebată despre implanturile cu silicon pe care urmează să și le pună. Dar, recunoaște ea, nu are o altă variantă.

”Nu am crezut nici că o să simt nevoia de o intervenție însă după o sarcina, după alăptare, în cazul meu am alăptat 2 ani și 3 luni, corpul trece prin schimbări inevitabile. Nu am fost absolut niciodată împotriva operațiilor, din contră, le-am susținut atât timp cât sunt făcute respectând niște limite și proporții naturale, să fie făcute cu bun gust, nimic exagerat”, a explicat Misty, pentru FANATIK.

Misty, convinsă de un medic să își pună silicoane

”Este totuși un subiect încă extrem de controversat, delicat , intim și personal pe care tinzi să nu dorești să îl comentezi public dar în același timp, timpul trece, părerile se mai schimbă, iar pentru mine ce a cântărit cel mai mult este că am întâlnit medicul estetician, pe dna Dr. Daniela Diveica, care îmi oferă sentimentul de siguranță și încredere de care eu am nevoie. Am văzut și m-am convins de rezultate absolut minunate efectuate de ea și merită toată promovarea pe care poate să i-o ofere oricine îi calcă pragul clinicii”, ne-a mai spus Misty.

Iar când vine vorba de silicoane, Keo, recunoaște chiar Misty, păstrează o ”neutralitate” foarte sănătoasă pentur un bărbat care vrea… liniște în casă. ”Keo mă iubește și mă susține în deciziile pe care aleg să le fac deși își exprimă și părerea spunându-mi des că nu am nevoie și că sunt frumoasă exact așa cum sunt”, a mai spus pentru FANATIK, teribil de amuzată, Misty.