Mișu Fotino ar fi împlinit 93 de ani! Secretele lui, dezvăluite de Cezara Dafinescu

Astăzi se împlinesc 9 ani de când marele actor Mișu Fotino a murit. Mulți dintre colegii lui nu mai trăiesc, iar celebra actrița Cezara Dafinescu dezvăluie ce fel de om era Mișu Fotino, ce îl bucura și ce îl enerva cu adevărat.

Mișu Fotino ar fi împlinit 93 de ani

Mișu Fotino s-a născut pe 14 septembrie 1930. Regretatul actor a încetat din viață acum 9 ani, pe 13 ianuarie 2014, pierderea lui îndurerând întreaga lume culturală românească.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, marea doamna a teatrului românesc, Cezara Dafinescu, își aduce aminte de șansa pe care a avut-o să joace alături de marele Mișu Fotino.

Prieten cu primul ei soț, George Motoi, regretatul actor a inspirat întotdeauna un imens respect chiar dacă, în sufletul sau, era un mare mucalit. Cezara Dafinescu își aduce aminte de gașca lui Berechet, de singura dată când a jucat alături de Mișu Fotino și ne spune cum obișnuia maestrul să glumească cu ea.

ADVERTISEMENT

“Eram o tânără actriță, emotivă”

Mișu Matei Fotino, născut Mișulică, a făcut parte dintr-o familie de artiști adevărați. Tatăl lui a fost fondatorul teatrului de stat din Brașov, a fost și actor, așa că tânărul Mișu Fotino a avut contact, de mic, cu scena. La 6 ani a jucat prima dată într-un spectacol, iar cariera lui s-a întins pe parcursul a 69 de ani.

“Prin anul ’75 sau ’76 am intrat la Teatrul Național. Eram o tânără actriță, emotivă, și am avut șansa să fiu apreciată, încă de la examenul de diplomă, de regizorul Mihai Berechet. Era un tip extraordinar și am avut șansa să mă placă foarte mult. A considerat că are o nouă Carmen Stănescu așa că am intrat în gașca lui.

ADVERTISEMENT

În fiecare teatru există afinități între actori, dar gașca lui Berechet era una de invidiat. Florin Piersic, Carmen Stănescu, Mișu Fotino, George Motoi, Coca Andronescu și subsemnata, tânără absolventă timidă. Șansa mea a fost că toate piesele lui aveau și așa am intrat în legătură cu aceșți actori minunați” , povestește Cezara Dafinescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Mă paraliza când lucram cu el”

Din anul 1952, a devenit actor la Teatrul dramatic din Brașov, iar din 1956 s-a mutat la Teatrul Național din Bucureșți. A încetat din viață pe data de 13 ianuarie 2014, la vârsta de 83 de ani, la doar o săptămână după ce fusese internat. Foarte discret în ceea ce privește viața personală, maestrul Mișu Fotino nu a permis familiei să dea detalii presei despre suferința lui.

“Mișu Fotino era la apogeul spre finalul carierei lui și juca numai cu nume mari. Eu stăteam cu gura căscată și îi admiram. Șansa mea să joc cu Mișu, singura șansă mai bine zis, a fost când am debutat în televiziune, acolo l-am cunoscut mai bine.

ADVERTISEMENT

Era un coleg extraordinar de drăguț, inspira respect. Pe mine mă paraliza când lucram cu el. Având rol principal îmi dădea importanță și mă considera egala lui”, mai povestește Cezara Dafinescu.

“Mișu era mucalit, în orice lucru găsea o nemulțumire comică”

Maestrul Mișu Fotino a fost însurat de 3 ori. Cu arhitecta Ruxandra-Ana Fotino a avut-o pe Oana-Maria, singurul copil al celebrului actor. Jucând de la o vârstă fragedă și prinzând primul rol mai serios la 18 ani, Mișu Fotino recunoștea, la un moment dat, că și-a ratat studiile la facultate. Crescut de tatăl sau și de mamele vitrege, marele actor a avut o copilărie fericită. Abia la vârstă de 40 de ani și-a întâlnit mama biologică, o singură dată.

“Eram alintata grupului. Mișu era respectat și îmi mai aduc aminte că era glumeț. Fiind foarte bun prieten cu soțul meu, George Motoi, îmi spunea întotdeaua ‘off, ce frumoasă ești, dar pe tine nu te pot iubi, esti soția prietenului meu’, parafrazând o melodie celebră la vremea aceea. Mergeam în turnee împreună.

Era mereu amabil, dar dădea senzația că este un om foarte serios, asta mai mult unei novice ca mine. Mișu era și mucalit, în orice lucru găsea o nemulțumire comică, nimic nu scăpa criticii lui. Dacă venea Mișu la tine și spunea că lucrul cutare e bun, puteai să stai liniștit. Altfel descoperea cele mai mici defecte și ți le spunea, cu tupeu”, dezvăluie celebra actriță Cezara Dafinescu.

“Pe Mișu Fotino îl enerva neprofesionalismul”

Mișu Fotino a jucat, de mic copil, împreună cu tatăl sau. Erau doi Mișu pe scenă. Din acest motiv a trebuit să-și oprească și studiile din clasa întâi. La facultate, problemele maestrului Fotino au fost dicția și ‘fugitul’ de la școală ca să facă figurație. Din acest motiv nu a terminat niciodată Institutul de teatru și film.

“Pe Mișu Fotino îl enerva neprofesionalismul. Fiind un om educat se enerva dacă întârziai, dacă tinerii cu care intră în contact erau superficiali. Erau unii care veneau cu textul neînvățat sau făceau rolul diferit de azi pe mâine, nu asimilau nimic.

Nu le spunea nimic, dar pe față se vedea clar că îi displace. Am avut șansă să joc alături de marii actori și am cunoscut acum actori care nu sunt pe măsura înaintașilor. Regret cel mai tare că i-am pierdut pe toți, când mai văd vreun film îmi aduc aminte de tot”, mai spune, în exclusiviate pentru FANATIK, Cezara Dafinescu.