Ce se întâmplă cu Cezara Dafinescu la 75 de ani! Destăinurile celei mai frumoase actrițe a României

Cezara Dafinescu împlinește astăzi, 4 august, 75 de ani, și rememorează părți din viața ei de soție, dar și de mare actriță. O Leoaică în toată puterea cuvântului, celebra actriță recunoaște că nu s-a gândit niciodată, când era măritată cu marele George Motoi, că ar putea fi geloasă sau înșelată.

Cezara Dafinescu a fost foarte iubită de George Motoi, un adevărat Don Juan al cinematografiei românești

De ziua ei, celebra actriță Cezara Dafiescu face dezvăluiri exlusive despre viața și cariera ei. Într-un interviu pentru FANATIK.RO, frumoasa actriță mărturisește că mereu s-a considerat o femeie imbatabilă deci nu s-a gândit niciodată că ar putea fi înșelată. Cezara Dafinescu face parte dintr-o familie de domnițe poloneze și aflăm cum a creat Mircea Drăgan special o secvență pentru ea, atunci când a debutat în ‘Brigada Diverse în alertă’.

Frumoasa actriță mărturisește că este femeie pretențioasă și își alege cu grijă prietenii și ne povestește despre drama vieții ei, ziua în care cel de-al doilea soț a încetat din viață. Timp de 20 de ani, Cezara Dafinescu a trecut prin multe momente grele, dar publicul a fost cel care a repus-o pe picioare de fiecare dată. Cezara Dafinescu mărturisește că nu a făcut niciodată uz de frumusețea ei atunci când a obținut un rol și că niciodată nu s-a simțit celebră.

“Sunt ca un copil în prima zi de școală”

O adevărată doamnă a teatrului românesc, Cezara Dafinescu . Mărturisește că există încă, în ea, Cezara cea mica, fără de care nu ar fi putut să-și facă atât de bine meseria pe care și-a ales-o. Aflăm de unde a moștenit frumusețea și ce cadouri prețuia când era mică.

“Am fost mereu o realistă și mai am încă oglinzi în casă. Cred că este vorba despre factorul genetic, am avut o bunică foarte frumoasă care era de viță nobilă. Făcea parte dintr-un neam de prințese poloneze. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că arăt acceptabil.

De ziua mea am primit multe cadouri minunate dar cel mai frumos cadou, pentru mine, era să fiu înconjurată de familie, de bunici și de părinți. I-am pierdut între timp și acum mă resimt” declară Cezara Dafinescu, în exlcusivitate pentru FANATIK.RO.

“A creat, pur și simplu, o secvență pentru mine”

Frumoasa actriță mărturisește că cea mai mare realizare a vieții ei este că oamenii o privesc cu drag și își aduce aminte cum a debutat, în anul 1971. Chiar dacă ‘Brigada Diverse în alertă’ avea deja distribuția făcută, Cezara Dafinescu a primit rolul pe care nimeni nu l-a uitat.

“Îmi aduc foarte bine aminte debutul meu în cinematografie. A fost ciudat pentru că distribuția pentru filmele ‘Brigada Diverse’ era făcută deja. Cele 4 femei erau deja distribuite. Eu nu eram încă studentă la teatru ci elevă, așa m-a cunoscut Mircea Drăgan.

A făcut o pasiune profesională vis a vis de mine pentru că m-a distribuit, apoi, în multe din filmele sale. Îi părea rău că filmările erau la final și nu avea cum să mă ia în BD, așa că a creat, pur și simplu, o secvență pentru mine.

Scena se petrecea pe un stadion, la un concurs canin. La un moment dat o speakeriță spunea ‘câinele Costel să se prezinte la start’. Asta a fost replica mea, cu ea m-am lansat. Eram la început atunci și credeam că ar trebui să fiu că fetele de la Hollywood așa că am simțit nevoia să-mi pun și gene false.

Și acum râd ori de câte ori văd secvența aceea. Eram blondă platinată, voiam să dau la teatru, să fiu că Marlyn Monroe așa că, pentru replica aceea, mi-am pus gene false” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Cezara Dafinescu.

Celebra actriță declară că, din punctul ei de vedere, publicul este la fel ca acum 30, 35 de ani. Important este să dai din sufletul tău, să ști să-i captezi atenția, doar așa te vor iubi și aprecia. Cezara Dafinescu spune că niciodată nu s-a simțit celebră și nici nu s-a bazat vreodată pe frumusețea ei.

“Eu, la fiecare rol, sunt ca la început. Am aceleași frici, aceeași spaimă și aceleași întrebări. Când trebuie să intepretez ceva nou mă gândesc mult la rolul respectiva și sunt ca un copil în prima zi de școală. Nu am mizat niciodată pe această frumusețe a mea atunci când am interpretat vreun rol.

Consider că aspectul meu fizic nu a fost nici o povară dar nici un atu. Însă, de ce să te mint, sigur că mi-a făcut plăcere că arătam bine, esteticul a fost foarte important pentru mine” recunoaște Cezara Dafinescu.

“Nu aș fi acceptat niciodată gândul, posibilitatea de a fi înșelată”

Frumoasa actriță face dezvăluiri despre relația ei cu George Motoi, primul soț. Considerat un adevărat Don Juan în industria cinematografiei, George Motoi a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România. Cezara Dafinescu ne spune că niciodată nu a simțit gelozia în căsnicie pentru că a fost foarte iubită de soțul ei.

“George Motoi a fost un familist convins, de o modestie rar întâlnită. Era sensibil și emotiv dar nu arăta asta. Fiind un bărbat frumos a fost distribuit în câteva filme, l-au luat regizorii ca pe un ‘Don Juan’, dar el nu a fost niciodată așa. Nu mi-am pus niciodată problema geloziei. Cred că devii geloasă când simiți că nu ești iubită ori eu și George nu am avut niciodată problema asta.

Mă iubea foarte tare și nu am simțit fiorul geloziei. Poate era o inconștiență sau poate apanajul Leoaicei, mă consideram imbatabilă și nu aș fi acceptat niciodată gândul, posibilitatea de a fi înșelată” declară Cezara Dafinescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Mi-a plăcut să simt reacția publicului, mă monta și îmi dădea aripi”

Cezara Dafinescu spune că scena și filmul sunt foua lucruri diferite, fiecare având avantaje și dezavantaje. Marea doamna a teatrului românesc ne spune de ce a preferat întotdeuna scena pentru ca publicul îi dă energia de care are nevoie.

“Scena și filmul sunt două modalități diferite de abordare. Eu am avut șansa să fiu bună, fără lipsă de modestie, și pe scenă și în filme. Unii actori excelează mai mult într-o direcție dar eu am fost bună în funcție de rolurile pe care le-am primit.

La film ai șansa că poți repeta scena, tragi mai multe duble, pe când în teatru nu poți repeta nimic. Spectacolul din ziua respectivă este de nerepetat, trebuie să intri în sufletul publicului din prima clipă. Este mult mai mare responsabilitatea în teatru. Pe mine m-a ajutat mult contactul cu publicul, mi-a plăcut să simt reacția publicului, mă monta și îmi dădea aripi” mărturisește Cezara Dafinescu.

”Eram atât de ocupată că nu stăteam să văd cine mă urăște”

De asemenea aflăm dacă, în această meserie, unde există multă invidie, există și prietenii adevărate. Frumoasa actriță se declară o persoană care nu a cunoscut niciodata senstimentul de invidie.

“Prieteniile sunt un dar de la Dumnezeu. Eu sunt foarte pretențioasă, pentru mine prietenia este un lucru foarte important, poate de aceea nu am avut prea mulți prieteni.

De invidia din branșă aceasta nu mi-am dat seama, eram atât de ocupată să-mi fac meseria că nu stăteam să văd cine mă urăște, cine mă invidiază. Nu a fost în caracterul meu să invidiez pe cineva. Eu am început făcând sport de performanță și am avut alt gen de colegialitate, deci nu am cunoscut cuvântul ’invidie’ ” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Cezara Dafinescu.

“Dacă nu joc o perioadă devin depresivă”

După 50 de ani de muncă, Cezara Dafinescu nu poate să stea departe de scenă, de public. Este implicată în multe proiecte, de unele vorbește, de altele nu că este superstițioasă și nu vrea să ’strice’ ceva.

”Acum joc o piesă scrisă special pentru mine de George Arion, ’Jumătatea mea, bărbatul’. Este o piesă despre viața mea și o joc peste tot prin țară. În toamnă mai am niște proiecte de care nu vreau să vorbesc încă, sunt superstițioasă și nu zic.

Eu, când sunt pe scenă, mă încarc. Dacă nu joc o perioadă devin depresivă. Cu fiecare spectacol, cu aplauzele și iubirea care vine din sala, mă încarc și mă bucur. Poate și ăsta este secretul frumuseții mele, faptul că mă încarc cu frumusețea sentimentelor publicului meu” mărturisește celebra actriță.

“Nu am vrut să accept că am fost înfrântă de soartă”

Cezara Dafinescu a fost căsătorită de două ori, o dată a divorțat și o dată a rămas văduvă. Cum a reușit să meargă mai departe, pozitivă și plină de viață, aflăm chiar de la ea.

“Din anul 2004 au ținut probleme, timp de 20 de ani. Din clipa în care soțul meu a murit în accidentul de motocicletă, de atunci am fost bolnavă, am avut operația la picior, inclusiv treaba cu depresia. La ora 14 vorbeam cu el la telefon și . Un an de zile nu știu ce am făcut. Norocul meu a fost că sunt o fire optimistă, este o trăsătură a caracterului meu.

Am acceptat ce s-a întâmplat, am luat-o ca pe o lecție de viață. Poate și egoismul Leului a funcționat, nu am vrut să accept că am fost înfrântă de soartă. Chiar dacă trupul meu a suferit fel de fel de boli eu am luptat în continuare și nu mint când spun că, fără publicul meu, nu aș fi reușit” declară Cezara Dafinescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.