Simona Halep a primit verdictul oficial din partea Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului în cazul de dopaj. și are posibilitatea de a face recurs la TAS. Dumitru Dragomir a anticipat pedeapsa cruntă primită de fostul lider WTA.

Mitică Dragomir a anticipat suspendarea de 4 ani a Simonei Halep: „E răzbunarea Serenei”

despre ceea ce i se întâmplă Simonei Halep. Campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 a fost suspendată patru ani, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat la US Open 2022. Dumitru Dragomir a vorbit despre teoria conspirației la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, iar în cele din urmă profeția „Oracului din Bălcești” s-a adeverit.

„Domne, e româncă, ce vă mirați! Ne-au luat toate bogățiile, vor să ne ia și medaliile și tot! Voi nu vedeți? S-au purtat cum s-au purtat cu Năstase, cu Nadia Comăneci, cu Hagi! Când faci bine, în loc să se întoarcă tot binele, se întoarce răutatea și disprețul că ești român și ai succes.

Noi suntem un neam frumos, cu oameni deștepți! Au implantat răutatea și invidia care în 100 de ani nu mai scoatem. Asta nu e acuzație, e o aberație! Ascultați ce vă spune Mitică Dragomir. M-am interesat și am vorbit cu doctorul Popescu. Ei vor să dea un exemplu pe plan mondial și n-aveau altă nație mai slabă decât a noastră. Au luat-o pe-asta!

Vor să pună de fapt o greutate pe vechea acuzație! Adică să îi dea patru ani cu alte cuvinte! Eu n-am vrut să spun asta. Se răzbună Serena Williams care e foarte puternică? Știi care a fost greșeala cea mai mare a carierei lui Halep, nu? S-a dus la Mouratoglou. A intrat în gura lupului! Mouratoglou, fostul antrenor al surorilor Williams și așa mai departe. Ăia sunt ca frații! Să vedem dacă o fi nevinovată, dar au terminat-o cu acuzația asta și imaginea.

Nu se răzbună numai Serena Williams. Sunt mai multe. Eu i-am cunoscut și familia, o știu și pe ea. O iubesc ca pe fetița mea! De câte ori vine, mă pupă, cu taică-su sunt amic. Această fetiță, trebuie să aibă statuie la intrarea în Constanța”, spunea Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

„Au făcut asta ca să îi dea patru ani”

Simona Halep a primit o suspendare de patru ani. În urma faptului că a stat deja un an pe bară, românca ar putea reveni pe terenul de tenis pe 6 octombrie 2026. În luna mai, dubla campioană de Grand Slam a fost acuzată pentru „nereguli” în pașaportul biologic ceea ce a dus la o măsură cât mai drastică.

„Convingerea mea este că și cei de la noi din țară au apăsat pe pedală, dar nu vreau să dezvolt. Ferească Dumnezeu dacă o prinde cu o viteză depășită. Îi face doar penal și o dă în toată omenirea. Voi nu știți cât suntem de-ai dracu, de răi și negrii în cerul gurii?!

Nu mai are nicio șansă! Dacă scapă cu un an este cea mai mare doamnă de pe fața pământului! Au făcut însă asta ca să îi dea patru! Dacă ar scăpa cu un an înseamnă că e dreptate pe pământul ăsta! E destul și un an”, concluziona „Oracolul de Bălcești”.

Dumitru Dragomir, convins că americanii i-au vrut răul Simonei Halep: „Poporul nostru este prea umil!”

Dumitru Dragomir este ferm convins că Simona Halep nu a comis o ilegalitate. „Oracolul din Bălcești” este dezamăgit de modul cum autoritățile române au abordat cazul de dopaj al fostului lider WTA.

„Faptul că suntem români! Măi frate: partenerul nostru strategic cine este? Americanii? De ce românii nu au intrare în America și ungurii au? Care e diferența?! Noi suntem o țară parteneri cu ei, cea mai importantă țară a Europei, că suntem la graniță cu Balaurul, iar nouă nu ne dau. Ai mai pomenit așa ceva?! Hai să-i întrebăm pe conducătorii noștri!”

Această doamnă, Halep, datorită faptului că e prea cuminte… Bă, noi românii suntem prea umili! Și cuminți de n-ai văzut! Bă, o doamnă! Noi, poporul nostru, suntem prea umili! „Uită-te la primul ministru al Ungariei. Are sânge în instalație! Ai noștri n-au nici zer în instalație!”, a încheiat Dumitru Dragomir.