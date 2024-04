Titlul din SuperLiga este ca și câștigat de FCSB, iar Gigi Becali anunță deja că pregătește transferuri pentru grupele Champions League. Fostul șef de la LPF a anunțat la MAX Profețiile lui Mitică că se îmbată, dacă „roș-albaștrii” ajung în cea mai importantă competiție din Europa.

Mitică Dragomir a anunțat ce va face dacă Gigi Becali și FCSB prind Champions League. „Promit! Apoi îl colind”

Gigi Becali se pregătește să sărbătorească în sfârșit un titlu în SuperLiga, după 9 ani fără cel mai râvnit trofeu din România. , după ce l-a schimbat pe Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Patronul de la FCSB are planuri îndrăznețe pentru cupele europene și anunță transferuri de Champions League în vară. au primit verde din partea antrenorului.

Mitică Dragomir spune că „roș-albaștrii” nu se califică în Champions League, deși speră la un astfel de miracol. „Oracolul de la Bălcești” a anunțat ce va face dacă FCSB și Gigi Becali merg în grupe la MAX Profețiile lui Mitică, emisiune live pe , de la ora 13:30, în fiecare luni.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Există vreo șansă să prindă Gigi Becali Champions League) Nu. (n.r. Dar ce faci dacă prinde Champions League) Mă îmbăt, nu am fost beat decât la 4 ani când eram copil. Bem o sticlă de Ouzo. Cine nu vrea să vadă meciuri de Champions League. Mergem și îl colindăm pe Gigi, să pună bodyguarzii pe noi”, spune Dragomir.

Gigi Becali are planul făcut pentru Champions League: „Iau 6-7 jucători din România”

și anunță transferuri importante din SuperLiga. Patronul de la FCSB are de gând să îl aducă și pe Denis Alibec, atacant care a mai jucat în trecut pentru „roș-albaștri”.

ADVERTISEMENT

„Dacă vrea Dumnezeu, ne calificăm în Champions League. Ca să reziști pe ambele fronturi nu mai merge ca înainte. Nu mai fac așa, o să iau 6-7 jucători, 3-4 din România, iar pe restul să îi aleagă ei (n.r. – MM Stoica, Mihai Pintilii și Elias Charalambous), că de asta sunt specialiști.

Louis Munteanu e o soluție de viitor. El mai are contract un an cu Fiorentina, cum să dau un milion jumate pe el? Peste jumătate de an e liber. Dau 400.000 maxim. Ei vor să scoată banii pe care i-au plătit pe el.

ADVERTISEMENT

Alibec, dacă e liber, e bun, te folosești de el. Îi faci contract pe un an și îți faci treaba cu el. Trebuie riscat. Aș risca 2-3 milioane, dar pot lua 50. Eu să iau acum campionatul și după știu ce să fac, am învățat din greșeli. Nu mai bag echipa a doua.

Eu nu sărbătoresc titlul. Eu sărbătoresc când iau bani. Jucătorii și clubul trebuie să sărbătorească, ei au luat titlul. Am luat eu medalie? Eu sărbătoresc dacă ajungem în Champions League, atunci o să merg la meciuri să mă relaxez. Iau banul, nu mai am treabă”, a spus Becali.