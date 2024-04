Șumudică i-a făcut lui Gigi Becali primul 11 pentru Europa: doar 5 titulari din lotul actual! Cine a primit doi de „verde”!

Marius Șumudică i-a făcut lui Gigi Becali echipa de Champions League. a fost extrem de critic cu actualul lot al liderului din SuperLiga. Șumudică e convins că FCSB are nevoie de minim 10 jucători pentru a se califica în cupele europene.

Șumudică i-a făcut echipa de Europa lui Becali. De câți jucători are nevoie FCSB pentru a ajunge în grupe

FCSB este ultima echipă românescă ce a jucat în grupele UEFA Champions League. S-a întâmplat în sezonul 2013-2014.

ADVERTISEMENT

Și Marius Șumudică e de părere că patronul liderului din SuperLiga trebuie să bage adânc mâna în buzunar. Antrenorul în vârstă de 53 de ani a dat de pământ cu majoritatea titularilor de la FCSB.

„(n.r. – Târnovanu?) Ok. Are caltiăți. (n.r. Fundaș dreapta, Crețu) Limitat, pentru cupele europene, limitat. (n.r. – Fundaș central, Ngezana). Limitat, pentru cupele europene, limitat.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Fundaș central, Chiricheș). Ok. Experiență, un an te poți folosi de el. (n.r. – Fundaș central, Dawa). Trage cu roșu, X. (n.r. -Fundaș stânga, Radunovic). E ok. Poți să îți faci treaba cu el”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, în exclusivitate la , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Lixandru și Șut, distruși: „Out! Nu poate juca niciodată mijlocaș central”

Șumudică a pus tunurile pe FCSB și de la mijloc în sus. În ciuda faptului că perechea de „închizători” Șut – Lixandru a fost considerată de mulți cheia succesului câștigării titlului de către FCSB, fostul antrenor al lui Gaziantep a avut multe reproșuri la adresa celor doi mijlocași defensivi.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Șut?) Necopt. Până la un nivel, dar nu poți să faci performanță. (n.r. – Lixandru?) Out! Fără! N-are agresivitate, n-are viteză. Lent în mișcări. Nu poate juca niciodată mijlocaș central. (n.r. – Olaru?) Bun! Verde!

(n.r – Băluță?) Portocaliu! Vorbim de calificare în grupele Europa League! Este un jucător care excelează și excelează în campionatul României. Vorbim de un alt nivel în grupele Europa League.

ADVERTISEMENT

Poate să facă ceva pentru că are viteză. Dar acolo întâlnești jucători de mare calitate. (n.r. – Florinel Coman?) Verde! De două ori verde!

(n.r. – Miculescu, vârf?) Roșu! Nu poate niciodată să joace acolo. FCSB are nevoie de ax central. A defilat anul ăsta în campioant, nu a excelat. Hai să fim corecți și să spunem adevărul. FCSB ia campionatul ăsta și pentru că nu are adversar.

10 jucători le trebuie! Că le trebuie și bancă. Nu știm ce se întâmplă cu Chiricheș, că am văzut… Nu știm ce se întâmplă cu unul, cu altul. Joci din 3 în 3 zile. Are nevoie de cel puțin 10 jucători ca să ajungă în grupe”, a adăugat

Marius Sumudica II CERE lui Gigi Becali O REVOLUTIE ca FCSB ca sa intre in Champions League!