Mitică Dragomir a făcut topul celor mai disciplinate echipe din SuperLiga: ”De aici pleacă totul”

celor mai disciplinate echipe din prima ligă. În topul lui se află și una dintre echipele nou-promovate în acest sezon.

Cine sunt cele mai disciplinate echipe din prima ligă?

Pe primul loc, la capitolul disciplină, a României, CFR Cluj. Următoarele în clasamentul lui sunt Universitatea Craiova și nou-promovata Poli Iași. El a apreciat că la divizionara inferioară Corvinul Hunedoara există multă disciplină.

”În topul disciplinei, CFR Cluj e pe primul loc, Craiova, ai să râzi, aia a lui Craiova și ăștia de la Iași, ăștia ai lui Grozavu. Îmi place, pe cuvântul meu de onoare. Și la Hunedoara, la Corvinul, au un antrenor tânăr și o disciplină.

De aici pleacă totul. Dacă vezi că antrenorul vine în papuci și în pantaloni scurți, cum să îl mai respecte jucătorii. Zici că sunt copii de școală, de gimnaziu”, a spus Dumitru Dragomir, la ”Maxprofețiile lui Mitică”.

Mitică, despre dorința lui Becali de a lua titlul

Dumitru Dragomir a vorbit și despre Gigi Becali, despre care spune că nu doarme noaptea deoarece își dorește să câștige titlul de campion vara viitoare.

“Nu cred că doarme noaptea săracul. Da. joacă pragmatic, productiv. Cum îl dau, cum fac, produc golul, o bagă în ață. Gigi din fotoliu l-a băgat pe Lixandru ăsta care a dat și golul și l-a scos pe cel mai bun om din echipă. Pe Șut. M-am închinat când am văzut. Să îl chemați voi la școala de antrenori să îi dați carnetul. Sau să le predea puțin.

Gigi de ani de zile își dorește titlul. Gigi a ajuns la o vârstă, are nevoie de bucurii mari. Nu îi mai ajunge nimeni la nas dacă ia titlul. Merită să ia titlul. Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul.

Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro. Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București. Fac 320 de apartament. În față la Otopeni ori fac 2000 de apartamente, ori fac 600 de vile. Am nouă hectare acolo.

Muncesc și trec printr-o perioadă grea pentru că nu se vând apartamentele acum din cauza războaielor. Este cel mai bun loc. Am drum aici de 16 metri, iar aici de 21 de metri, iar eu fac aici pe colț. Deasupra lacului, fac piscină la etajul 12. Am aprobare. Cu totul mă costă 35 de milioane“, a declarat Dumitru Dragomir.

