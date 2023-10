“Ce e cu fesul ăsta de țăran? Nu mai ai bani?”. Dragomir a luat foc în direct!

Nea Mitică și Horia Ivanovici au avut un un dialog spumos în cea mai nouă ediție a emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Dumitru Dragomir a luat foc în direct după ce gazda show-ului l-a întrebat de prețul fesului, pe care l-a caracterizat ca fiind unul de țăran.

Dragomir a luat foc în direct!

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ a avut loc un dialog incendiar între Nea Mitică și Horia Ivanovici. Totul a început de la întrebarea gazdei emisiunii despre pălăria invitatului special: “Tot timpul vii elegant, cu pălării, cu alea. Acum vii cu fesul ăsta de țăran. Ce e domne cu fesul ăsta?”

ADVERTISEMENT

După întrebarea lui Horia Ivanovici, Dumitru Dragomir a luat foc în direct: “Băi, ești nebun? Tu ești țăran! Băi, e Armani, mă. Costă cât costumul tău de haine, mai mult.”

Cât costă pălăria lui Dumitru Dragomir?

Dialogul dintre cei doi a continuat, iar gazda show-ului, MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, a vrut să știe cât a costat pălăria lui Dumitru Dragomir: “Cât costă?”. În urma întrebării lui Horia Ivanovici, și explicația pentru costul articolului vestimentar: “Asta costă 1500 de dolari. Uite cum se face. O iei, o bagi în buzunar, nu deranjează pe nimeni, în avion la fel.”

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, reacție fabuloasă după ce a aflat costul fesului

După ce a aflat că fesul costă 1500 de euro, Horia Ivanovici a avut o reacție fabuloasă: “Cum mă, fesul ăsta costă atât? Du-te mă, Nea Mitică, lasă-mă cu caterinca asta a ta. Eu am zis că ai venit cu un fes. Unde sunt pălăriile alea elegante? M-am gândit că a sărăcit Nea Mitică de când e la MAX PROFEȚII.”

În finalul discuției, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir i-a mărturisit lui Horia Ivanovici că nu se pricepe la pălării și că are câteva zeci acasă și în mașină: “Băi, Nea Horia, nu fi țăran. Nu te lega de mine. Du-te băi de aici. Mă prinzi pe mine cu pălării nasoale?

ADVERTISEMENT

La pălării nu te pricepi. Jur, când intri la mine în casă, pe hol am 15-16 pălării și în mașină 10-15. Am câte unii care vin, pun pălăria în cap și uită să o mai dea. Te duci în mașină și îți alegi.”

Salariul imens al lui Mitică Dragomir la LPF

Într-o discuție tot despre bani, Dumitru Dragomir a dezvăluit ce salariu avea la LPF: “Sigur nu mai candidez la ligă. Nu mai am treabă, am pensia mea, nu mai vreau salariu. Am destul la pensie, nu spun cât. Treaba mea cât am. Asta mi-ar mai trebui, să mă laud și cu pensia. Să mă înjure și pensionarii.

Gândește-te că am avut salariu 15 mii de dolari în mână și plăteam la pensie 6 mii de dolari în mână. Deci gândește-te cam ce pensie am eu”. În continuarea declarației, , actualul președinte de la ligă: “Ești mic copil cu Gino care are 40.000 de dolari pe lună, ești la copii și juniori”.

ADVERTISEMENT

MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ e una dintre cele mai vizionate emisiuni din spațiul online. Nea Mitică și Horia Ivanovici vă așteaptă în fiecare luni, de la ora 13:15, doar pe FANATIK.RO. Apoi, podcastul va putea fi urmărit în premieră, miercuri, pe YouTube și Facebook, de la ora 10:30.