Mitică Dragomir a făcut topul miliardarilor care ar putea investi în fotbal! Nume surpriză

Fotbalul românesc are nevoie de investitori din sectorul privat, dar bogații României nu se înghesuie să investească în fotbal, cu câteva excepții. este unul dintre cei mai bogați și cunoscuți oameni de fotbal, dar sunt puțini oameni de afaceri care vor să bage bani în fotbal.

Mitică Dragomir a făcut topul miliardarilor din România: “Ca Becali nu găseşti. Este de nivelul lui Ţiriac, Videanu”

a făcut la emisiunea MAX Profețiile lui Mitică un top al bogaților din România, precizând că există cel puțin 50 de oameni care au averi de peste 200 de milioane de euro. Unii dintre aceștia au avut sau au legătură cu fotbalul românesc, alții ar putea deveni investitori în viitor.

ADVERTISEMENT

“Eu pe Voicu de la Dinamo nu îl cunosc. Pe Nicolescu îl ştiu şi este un tânăr foarte deştept. Dacă aveau lovele multe, nu se băgau la fotbal. Sunt puţini, de exemplu, la Craiova. Totuşi, Rotaru este foarte bogat. Are pământ mult.

Are vreo 200-300 de milioane avere. Ca Becali nu găseşti. Este de nivelul lui Ţiriac, Videanu… Cei mai tari sunt fraţii de la Bacău, Pavăl. Dar nu se bagă la sport.

ADVERTISEMENT

Şi Videanu are avere mare de tot. Are din marmură, pământuri. Mă îndoiesc că are miliardul, dar are bani mulţi. Mai e unul la Constanţa, proprietar de nave. Bosânceanu, fost patron la Farul, care are mai mult de un miliard.

Mai sunt vreo 6-7-8 puternici. Să ştiţi că şi Copos este puternic. Are 200-300 de milioane de euro. Mai este şi Badea, care are o jumătate de miliard. Este Puiu Popoviciu.

ADVERTISEMENT

“Miliardul are Țiriac, Bosânceanu, Gigi Becali și frații Pavăl”

Convingerea mea este că sunt cel puțin 50 care au cel puțin 200 de milioane de euro. Miliardul are Țiriac, Bosânceanu, Gigi Becali și frații Pavăl, care sunt în primii trei din această țară.

Toți sunt oameni serioși. Dar în țara asta este o luptă între bugetari și privat. Este singura țară în care salariile bugetarilor sunt mai mari decât privații. Nu ne debarasăm de ideea comunistă.

Dacă tu faci avere, trebuie neapărat să îți tăiem aripile. Trecerea de la comunism la capitalism nu va fi înțeleasă decât în 100 de ani la noi. Dacă faci avere, ori ești hoț, ori ești bandit, ori taică-tu a fost capitalist”, a spus Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

ADVERTISEMENT