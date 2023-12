Mitică Dragomir, adevărul despre folcloristele din fotbalul romanesc: „Te spulberau!”

Dumitru Dragomir a rememorat discuțiile pe care le avea cu arbitrii pe vremea când era conducător la Scornicești. Fostul președinte al LPF se baza pe ospitalitate pentru a avea arbitraje corecte, dar niciodată pe folcloriste.

Arbitrajele, problema veșnică a fotbalului românesc

“Ma jur, jur că nu făceam. Domne jur, nu am avut nici la Victoria unde puteam să fac asta. Nu am avut curaj. Era o problemă de moralitate. La Scornicești puteai să faci asta? Nu. Era familia lui Ceaușescu, unu Rațiu care a făcut carieră.

Era șef de securitate. Un om de o deșteptăciune maximă, scriitor, nu puteai să calci alături. După am fost la Brașov, la Brașov am avut doi primi secretari, dintre care unul din ei Radu. Eu la Brașov nu am jucat odată un joc de noroc, o partidă de table.

Sau un poker, odată nu am jucat, eu care jucam, cât am stat la Brașov, eu care eram jucător de jocuri de noroc, de frică. Erau fiare, ascultă ce îți zic, când veneam la Victoria, băi băiatule. De partid le era frică la toți, nu mișca unul.

De partid le era frică pentru că partidul conducea la acea vreme și serviciile, deci conducea și securitatea. Astăzi, serviciile conduc partidele. Și cam peste tot în lume se întâmplă așa“, a declarat Dumitru Dragomir pentru FANATIK.

Dragomir venea cu Dacia la București pentru a-și apăra echipa

Pentru a se asigura că echipa lui nu este dezavantajată, Dragomir lua Dacia și venea la București pentru a discuta cu liderii fotbalului românesc de la acea vreme.

“Atunci partidul, păi eu am venit la Scornicești, nu aveau ce să-mi facă dacă nu mă duceam, eventual mă dădeau afară și de la Oradea. Dar eu nu eram membru de partid, înțelegi? Și nu puteam să ocup funcții de conducere.

Când m-au chemat în birou m-au întrebat ce pretenții am, eu am zis că să mă facă membru de partid. Se uitai la mine credeau că sunt tâmpit. Nu vrei bani înainte, ceva, nu. Ce salariu, cât ai la Oradea? am zis 25.000 pe lună, nu aveam atât. Au întrebat cât?

25.000 am zis. Și ei au zis păi nici eu nu am banii aceștia, dar îți dăm, doar să mă aducă conducător. Aveam rezultate, luasem Cupa României cu Vâlcea, promovasem cu Vâlcea, promovasem Brașovul“, a declarat Dumitru Dragomir.

