Mitică Dragomir, despre culisele luptei politice din România. Cum comentează lupta pentru București

În direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Horia Ivanovici l-a provocat pe Oracolul FANATIK să comenteze vestea care-l dă drept candidat la alegerile locale chiar pe Marcel Ciolacu, liderul PSD și premierul României. Marcel Ciolacu ar alege să candideze pentru a o scoate din joc pe Gabriela Firea.

Mitica Dragomir, despre culisele luptei politice din România

”Am o veste proastă pentru tine. Cică se duce Ciolacu la Primăria Capitalei ca să nu meargă Firea. Să o blocheze pe Firea să nu ia partidul. Doar așa poate să o blocheze, că altfel câștigă”, a explicat Horia Ivanovici. ”Eu îl laud pe Ciolacu în permanență. Știi tu ceva, dar. Iohannis, ca să nu-l lase pe Ciolacu președinte și să-l împingă pe Ciucă într-o înțelegere, finală Ciucă – Simion, câștigă Ciucă.

ADVERTISEMENT

Lui Ciolacu îi dă două alternative, primăria capitalei sau premier. Așa Ciolacu pierde partidul definitiv, îl mănâncă. Partidele ăstea mari cum este PSD, cum a fost PRM, cum este Simion, cum este PNL, conducătorul care e în fruntea partidului trebuie să concureze pentru președinție, o pierde, pierde partidul.

, a pierdut partidul. Îl spulberă partidul. Ce se alege din partid, uite suntem cel mai mare partid. Asta ar vrea președintele țării”, a explicat Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Așadar, Dumitru Dragomir nu crede în scenariul Marcel Ciolacu primar general, pentru că ar pierde partidul.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Mitică Dragomir a fost dispus să facă pariu cu Horia Ivanovici pe această temă. ”Pariu, eu îți dau doi curcani, tu îmi dai doi porci, că nu se duce niciodată Ciolacu la primărie. Îl forțează partidul. Ce spune un om bătrân, joacă și bine chiar și cu greșelile pe care le-a făcut. A sărit și ăla de la Brăila, Mihai Tudose, un tip foarte deștept, a sărit și-l apără. A sărit acum și Paul (n.r. Stănescu)”, a completat Mitică Dragomir.

Va candida Nicolae Ciucă la prezidențiale și Marcel Ciolacu la locale?

Horia Ivanovici a insistat asupra scenariului care-l dă drept , cel care ar trebui să câștige finala alegerilor prezidențiale contra lui George Simion, liderul AUR. ”Cică finală Ciucă – Simion, Simion va avea cică același rol pe care l-au avut Dăncilă, Ponta sau Vadim. Bine, mie îmi place de Ciucă. Știi ce am auzit, că are o onoare uriașă? Că atunci când și-a dat cuvântul s-a terminat, e sfânt cuvântul, are onoare de militar. E de un cuvânt și o onoare ce nu există. Mi-e imposibil să cred că va câștiga Simion”, a punctat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

”Mai intervine și partenerul nostru strategic (n.r. SUA). Nu are partid Geoană, nu e băiat prost, e pregătit, dar că nu are partid băi fraților. Ca să poți să te duci în funcția aia trebuie să ai partid puternic în spate. Bă, nu-l neglijați pe acest Simion. Nu ținem cont de mulțime, dacă mulțimea asta vrea. Îl vrea pe Horia Ivanovici. Ce poți să faci? A. 20%”, a completat Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir îl laudă pe Klaus Iohannis, cel mai puternic om din România

Horia Ivanovici e de părere că puterea lui Klaus Iohannis va decide de fapt această luptă. ”Mai vedem. Iohannis e foarte puternic. E cel mai puternic om din România, cum e normal”, a explicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. ”Uită această frază, nu o să vrea PSD, înțelegi asta. 4-5 luni mai are putere, dacă a putut el să dea pe Kovesi, Coldea, ăsta de la SRI Helvig.

ADVERTISEMENT

Să lase SRI fără forța politică. Fără conducătorul politic, și SRI să meargă mai bine. Eu l-am auzit pe Iohannis când a spus asta. Oamenii cei mai deștepți din politica românească, ar fi Gabriela Firea, Mihai Tudose, ca politician pe primul loc îl pun pe Paul, e țiplă. La Simion în afară de el și celălalt, ziaristul, n-ai…”, a replicat Dumitru Dragomir.

În concluzie, Oracolul FANATIK a subliniat că AUR va câștiga 100% alegerile europarlamentare, cu toate că Marcel Ciolacu a făcut o declarație riscantă în urmă cu o lună. Mai exact, liderul PSD a anunțat că își dă demisia dacă PSD va pierde alegerile europarlamentare în lupta cu partidul condus de George Simion.

Mitica Dragomir si TOATE CULISELE LUPTEI POLITICE din Romania