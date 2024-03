Mitică Dragomir, dezvăluiri incendiare de la cele mai tari nunți la care a participat: „A primit un milion de euro”

În exclusivitate la MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri explozive despre nunțile de milionari la care a participat vreodată. Iar întâmplările sunt pe măsura povestitorului: așa ceva nu s-a văzut nici în filme.

Mitică Dragomir, invitat de onoare la nunțile milionarilor

În contextul , înaintea nunții fiului său, Mitică Dragomir a făcut dezvăluiri incredibile despre petrecerile la care el a participat de-a lungul timpului.

În direct la MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a mărturisit că a fost martorul unor situații așa cum nu vezi decât în filme. „Am văzut trei sau patru nunți absolut fenomenale. Toți care au făcut nunțile astea, toți sunt despărțiți acum.

Copilul primarului din Ștefănești, al lui Bobi, a făcut o nuntă cum la noi în România nu cred că a existat. Copilul lui Nețoiu, cel mare, a făcut o nuntă cum nu vezi prin filme, s-a despărțit. Mai am încă doi, dar unul mi-e apropiat și nu pot să dau de el, cred că e pe la mine pe acasă și face infarct”.

„În familia mea nu am știut de divorțuri”

Saloanele de nuntă ale lui Mitrică Dragomir erau pline, iar maneliștii- mai mult de zece la număr, au fost plătiți cu mai bine de 10.000 de euro fiecare și, cu toate astea, căsniciile nu au durat. Motivul? „Oracolul” a susținut că totul ține de educație.

Banii pot fura mințile oricui, mai ales în contextul în care a văzut cu ochii lui cum fiul primarului din Ștefănești „a primit 1 milion de dolari”, sau cel puțin o sumă suficient de mare încât un om normal să înceapă oricând o viață nouă, de vis.

„Eu o pun pe seama educației din familiei. La mine la Bălcești, în familia mea, nu am știut de divorțuri. Când încasezi la nuntă un milion de dolari… În momentul când faci o nuntă și câștigi peste 500 de mii de dolari…

A făcut o nuntă ăsta (n.r primarul din Ștefănești), pentru băiatul lui…și n-a ținut decât doi ani. Un milion de dolari e mult? Mi-a povestit cineva că s-a făcut în Oaș o nuntă cu 1500 de invitați și n-a fost niciun dar sub 1000 de euro, de persoană”, a dezvăluit Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

Mitică Dragomir, darnic la nunți? „Dau bine”

În aceste condiții, Horia Ivanovici a afirmat: „Fac și eu nuntă. Vei fi invitat de onoare. M-ai înțeles?”. Mitică Dragomir a reacționat rapid și a mărturisit că invitația nu-l sperie deloc, căci este obișnuit să scoată bani frumoși din buzunar și nu se uită la sume: „Dau bine și la nunți!”.

Revenind la nunta din Ștefănești, Mitică Dragomir a ținut să sublinieze, încă o dată, că nu a mai văzut așa ceva. Totul a fost la superlativ, de la aranjamentele florale, până la muzică și mâncare. „Numai florile au costa 100-150 de mii de euro.

Toată sala aia care era cât vezi cu ochii, 50 de metri lungime pe 50 de metri lățime. Numai bucătari am avut. Am avut 40 de bucătari și la Nețoiu am avut 33. De bucătari numai”, a relata „Oracolul” la MAX Profețiile lui Mitică.

“A PRIMIT 1 MILION DOLARI!” DEZVALUIRI de la CELE MAI TARI NUNTI la care a fost Mitica Dragomir