Mitică Dragomir îl apără pe Gică Hagi după ce acesta și-a înjurat jucătorii: „Dacă n-ai jucat fotbal, nu înțelegi! E de respectat Hagi pentru ce face”. Video exclusiv

Farul s-a impus cu 2-0 în fața Petrolului în runda cu numărul 26 din SuperLiga. Însă Gheorghe Hagi a avut și momente în care nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi. Și a avut o ieșire mai puțin ortodoxă, despre care și-a spus punctul de vedere și Dumitru Dragomir în cea mai recentă .

Dumitru Dragomir consideră că nu trebuie făcut un caz din faptul că Hagi și-a înjurat jucătorii: ”Lăsați-i în pace! Se descarcă și ei”

În minutul 27 al meciului, cu puțin timp înainte ca Farul să deschidă scorul prin Louis Munteanu, jucătorii Farului au greșit o pasă în flancul stâng. Iar Gică Hagi a răbufnit.

Camerele de luat vederi l-au suprins înjurându-și elevii. ”Duceți-vă-n p*** mea cu pasele voastre”, au fost .

Ieșirea ”Regelui” nu a scăpat neobservată și a fost comentată în spațiul public. Iar dacă , punând accentul pe reacția promptă a cameramanului, nu au lipsit nici criticile.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste, Dumitru Dragomir, consideră că nu trebuie făcut un caz din această ieșire. Și că în loc să fie blamat, Gică Hagi ar trebui să fie respectat pentru ceea ce a făcut pentru fotbalul românesc.

”Lăsați-i în pace! Se descarcă și ei. Românul, în 99 la sută din cazuri, înjură. Și femei, și bărbați. Eu am văzut niște femei care te înjură de te spurcă. Și sunt femei director general, de îți este și frică să le bați la ușă.

Așa este românul. Cu asta se descarcă. Nu trebuie să-l arătăm cu degetul pe Hagi. Dacă n-ai jucat fotbal, nu înțelegi. E de respectat Hagi pentru ceea ce face. Și ce a făcut.

Hagi nu a fost doar fotbalist. Și-a pus după aceea toată averea lui la bătaie. Bine, a și fost ajutat într-un anumit fel. Dar puțin. Cu hotelul acela de la mare, și că totuși are niște mici sponsorizări. Față de valoarea lui are sponsorizări mici. Dar are.

Cu hotelul? Părerea mea este că a meritat. Și a făcut un lucru bun acolo. Și face lucruri bune. Dar ce a făcut cu baza sportivă…Guvernul ar trebui să-i dea un milion.

Lui Hagi putea să nu-i meargă și să ajungă foarte rău. Iar Federația trebuie să-i dea cel puțin un milion pe an pentru că în toate loturile, de la copii până la echipa națională, sunt cel puțin 3-4 jucători de la Hagi”, a spus Dumitru Dragomir, în exclusivitate, în emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ.