Mitică Dragomir e în spatele lui Pescobar? Dezvăluiri fără precedent din afacerea de milioane de euro

În emisiunea MAX Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici i-a pus o întrebare dificilă lui Dumitru Dragomir, invitatul permanent al show-ului. Iar acesta, în stilu-i caracteristic, a făcut lumină cu privire la relația de afaceri pe care o are cu Pescobar.

Ce spune Mitică Dragomir despre afacerile cu Pescobar?

Horia Ivanovici i-a pus o întrebare directă lui Mitică Dragomir cu privire la relația cu Pescobar. ”Este Mitică Dragomir în spatele lui pescobar?”, a întrebat jurnalistul în cadrul emisiunii MAX Profețiile lui Mitică. Iar răspunsul nu s-a lăsat prea mult timp așteptat.

Mai exact, Mitică Dragomir a detaliat afacerile pe care le are cu controversatul patron din industria restaurantelor. Și, chiar dacă nu este ”omul din umbră”, a recunoscut Dragomir, încasează bani frumoși, lunar, de la Pescobar pentru restaurantele pe care acesta le deține.

”Dacă mint, să îmi stea inima! Pescobar a cumpărat de la mine restaurantul din spatele Telefoanelor și cele două vapoare le-a cumpărat, iar afacerea a închiriat-o. Mi-a dat toți banii, nu are nicio datorie. La cele două restaurante pe vapor – eu am trei vapoare cumpărate la licitație -, plătește în rate. iar ceea ce am închiriat de la Parcuri, iau chirie și le plătesc 40% din ce iau de la Pescobar. El plătește chirie, de aproape 10 ani este chiriașul meu”, a explicat Mitică Dragomir.

Cu toate acestea, recunoaște Dragomir, a greșit când a făcut afacerea cu Pescobar. ”Crezi că mi-ar fi frică sau rușine de cineva să zic că sunt în spatele lui? Am fost un prost, trebuia să mă asociez cu el, nu să vând. Acum îi pare rău. Nu trebuia să vând vapoarele și să închiriez pontoanele. Trebuia să spun să facem 50% – 50%. Eu am avut cele mai frumoase restaurante de aici din țară și nu a mers niciunul. Restaurantele sunt 100% ale lui Pescobar. Are totuși o datorie, a luat în rate vapoarele”, explică Mitică Dragomir.

Câți bani a luat Mitică Dragomir de la Pescobar? Suma e uriașă

În emisiunea MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a dezvăluit și câți bani a obținut din afacerile făcute cu Pescobar. Iar suma este una astronomică, chiar dacă, recunoaște fostul șef al fotbalului românesc, ar fi putut fi mai mare.

”E de ordinul milioanelor un vapor, e foarte scump. Ca să îl faci înăuntru, ca bucătărie, nu scapi cu 500.000 de euro. Eu i l-am dat făcut, tot. El, în decursul timpului că s-au mai degradat obiectele, le-a aruncat. Nu pot să spun cât (un milion de euro, n. red.), dar a plătit mai mult. Termină ratele în câțiva ani.

Pontoanele și luciul apei sunt ale mele. Pontoanele le-am închiriat lui, luciul apei l-am dat altcuiva. Din chiria pontoanelor plătesc la Primărie, la Parcuri. La vapoare, până le achită, sunt proprietar eu. Și dacă nu îmi plătește trei luni pierde tot. Toate milioanele… Îl și aștept să întârzie… Mă rog la Dumnezeu să trăiesc până termină el de plătit. Are rate mari (de ordinul zecilor de mii de euro, n. red.)”, mai spune Mitică Dragomir.

Câți bani a pierdut Pescobar, după incendiul de la Snagov?

, în emisiunea MAX Profețiile lui Mitică, pierderile pe care le-a avut Pescobar după ce restaurantul din Snagov a ars ca o torță. Și, explica el, pierderile suferite de afacerist s-au ridicat la sume imense, de ordinul sutelor de mii de euro.

”Nu știu ce pagube a avut, că el se ferește de mine. Îi e rușine de mine. Eu i-am spus să își ia măsuri. (…) Dar are pagubă mare. Doar aparatele, care erau de inox, nu au pățit nimic. Restul e praf. Părerea mea este că are pagubă de vreo 3-400.000. De euro. Și la el toate necazurile pe care le-a avut l-au propulsat. A venit Constantinescu, l-a închis.

A făcut acum o bijuterie. A schimbat tot. Și bucătarii. A adus alții. Acum i-a luat foc la Snagov… Gândește-te ce face el acum acolo. Cu toate că, astăzi am aflat, s-ar putea ca primarul să îi pună bețe-n roate. I-o dau, public, în premieră. Nu o știe pe asta. S-ar putea să se ducă la primar să-l liniștească…

Mi-a spus mie unul că primarul nu i-ar da autorizație. Că e supărat primarul pe Oprea, care e proprietarul. (…) El este destul de arțăgos în expresii și deranjează. E un zăpăcit, de-al nostru e. Cât e de tare pe afaceri, atât este de superficial în expresii. Deranjează. Și i-am dat exemplul meu… I-am zis: `Băă, am pierdut două hoteluri până acum din cauza gurii mele`. Pe mine m-au propulsat numai negativismele și necazurile”, la MAX Profețiile lui Mitică.

