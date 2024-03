Mitică Dragomir, sfaturi practice pentru afaceri: ”Faci un milion de euro pe an”

Mitică Dragomir a dezvăluit secretul succesului în afaceri. Ba chiar, în cadrul show-ului găzduit de jurnalistul Horia Ivanovici, MAX Profețiile lui Mitică, el a oferit exemple concrete despre afacerile care sunt de viitor. Și, în siaj, a povestit cum și-a răsfățat copiii, dezvăluind că, deși erau de bani gata, educația a fost prioritară pentru ei.

E greu să fii copil de bani gata? Dragomir are o replică năucitoare: „I-am luat motocicletă la 7 ani!”

”E rău să fii copil de bani gata? Să aibă părinții milioane?”, a fost întrebarea pusă de jurnalistul Horia Ivanovici. Iar răspunsul lui Mitică Dragomir a fost năucitor. El a recunoscut că le-a făcut toate poftele copiilor săi. Dar, cu toate acestea, evoluția lor a fost una fabuloasă, fiul său Bogdan fiind cel care, acum, are grijă de toate afacerile familie.

”Nu! Băiatul meu a fost băiat de bani gata. La 7 ani i-am adus, din Irlanda de Nord, motocicletă. Electrică. Din aia din care acum se găsește peste tot. Se ducea la antrenament și lumea se închina pe stradă. Nu s emai văzuse așa ceva, nu se auzea nici zgomotul. Acum 40 de ani. (…) Eu, la copii, le-am făcut fițele. (…)

Îmi spune un doctor… `Băi, dom` președinte – eram președinte la Brașov – nu e bine (să aibă motocicletă electrică, n. red.). Fii atent, după antrenament este transpirat și pleacă cu transpirația pe el`. Până acasă era un kilometru, nu era mult. Și i-am interzis să se mai ducă cu ea. Copilului ăstuia nu i-am spus niciodată să nu facă ceva. Nimic”, povestește Mitică Dragomir.

Ce afaceri recomandă Mitică Dragomir

Secretul succesului în afaceri este simplu, susține Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică. În primul rând, explică el, trebuie să fii dispus să riști. În al doilea rând, trebuie să știi ce afaceri au viitor. Iar el numește câteva afaceri care au toate șansele să aibă succes, cu investiții relativ mici.

”Ai avut avere de 100 de milioane, Nea Mitică?”, l-a întrebat gazda emisiunii, Horia Ivanovici. ”E prea mult. Dar, așa, proprietăți și astea, peste 50 de milioane… E munca noastră. Eu, de 12 ani, nu am nimic, decât pensia. Am numai casa, am dat tot”, explică Mitică Dragomir.

Iar când vine vorba de afaceri, explică el, lucrurile sunt clare. Trebuie să ai în minte că scopul este să faci mulți bani. În caz contrar, zice foarte mult, foarte bine. Așa, susține el, îți poți asigura un trai decent și, desigur, obții respectul celor din jur.

”Dom`le, dacă înveți multă carte nu ai timp să faci avere. Dar trăiești toată viața bine. Nu ești bogat, dar trăiești bine și tu și familia ta. Și respectat. (…) Unui tânăr îi trebuie cam 5000 de lei pe lună ca să trăiască bine, să muncească doar. Dacă vrea să facă o afacere are nevoie cam de 100-150.000 de euro. O afacere cu plante medicinale e bună…

Dacă o făceam eu, îi spărgeam pe toți. Dar nu e sub un milion investiția, ca să poți să câștigi. Sunt multe afaceri, dar de durată. De exemplu, dacă ai 20 ha de pământ. Pe astea le iei cu 100.000 de euro, teren agricol. Și te apuci și pui nuci. Iar în cinci ani încep să producă. Iar la 20 de ha faci un milion de euro pe an”, spune Mitică Dragomir.

”Să cumperi pământ e singura afacere posibilă, sigură, în România”

Mai mult decât atât, spune , în cazul în care există finanțe și răbdare, este cumpărarea de pământ. ”Să cumperi pământ e singura afacere posibilă, sigură, în România. Nici narcoticele nu sunt mai bune decât pământul. Eu am cumpărat, de la Becali, acum un an cu 300 (euro, mp, n. red.) și acum e 500. Mi-a dat și 600 pe el. Peste 2 ani e 1000-1200”, spune el, la MAX Profețiile lui Mitică.

În altă ordine de idei, lumea afacerilor nu este pentru cei slabi de înger. Pentru că, recunoaște Dumitru Dragomir, de multe ori te afli pe marginea prăpastiei. Iar când spectrul falimentului bate la ușă, trebuie să ai capacitatea să te regrupezi și să lupți pentru a rămâne în liga celor care fac bani.

”Dacă riști, poți să faci avere multă, dar mulți s-au și nenorocit. Exemplul meu! Eu, în 2007, puteam să pierd, că a venit criza aceea nenorocită. Pierdeam cam tot. (…) A venit criza, pierdeam în jur de 60-70.000 de euro pe lună. (…) Au venit și mi-au cerut toți banii, altfel mă executau. Le-am zis că nu am de unde să le dau banii. Noroc că aveam ouăle puse în mai multe coșuri. Iar atunci am vândut în pierdere și am pierdut 4 milioane. Dar m-am salvat. Și am băgat bani în imobiliare.

Prima dată m-am apucat eu pe când eram președinte la Ligă. Și m-am apucat și am făcut 16 vile. Nu aveam niciun leu. Banii pe care îi aveam îi băgam în ziare. Scoteam eu bani din ziare, dar nu ca să pot să construiești 16 vile. (…) Când am văzut că alunec m-am oprit. Dar am crezut că mor. Pierdeam toate vilele că am luat un împrumut. Dar nu doar vilele, pierdeam și hotelul. Asta se întâmpla în 2000. Dar am riscat. Tot ce am făcut, am făcut cu împrumut bancar”, mai spune Mitică Dragomir.

