Miza financiară din finala Cupei Angliei, Chelsea – Liverpool! Suma infimă pe care o primeşte câştigătoarea trofeului

Cupa Angliei a ajuns la final, iar Chelsea şi Liverpool vor disputa sâmbătă, de la ora 18:45, pe stadionul “Wembley”, marea finală. Ambele echipe vor să câştige râvnitul trofeu, dar meciul oferă şi o miză financiară, însă sumele sunt destul de mici dacă privim la bugetele de sute de milioane de lire ale “cormoranilor” şi londonezilor.

Câţi bani încasează câştigătoarea Cupei Angliei. Sumele pe care Chelsea şi Liverpool le-au primit până acum

Federaţia Engleză de Fotbal a anunţat premiile în bani pentru Cupa Angliei, iar câştigătoarea trofeului va încasa 1.800.000 de lire, în timp ce finalista va primi 900.000 de lire. Sumele ar acoperi câteva salarii săptămânale ale starurilor lui Thomas Tuchel şi Jurgen Klopp, însă banii se adaugă la premiile obţinute până la această fază.

ADVERTISEMENT

Echipele din Premier League au intrat în Cupa Angliei din 32-imile de finală, unde premiile pentru câştigătoare sunt de 82.000 de lire. Un succes în 16-imile de finală aduce 90.000 de lire în conturi, în timp ce cluburile care au trecut de optimile de finală se aleg cu 180.000 de lire.

Sumele încep să crească din faza sferturilor de finală, unde un succes aduce 360.000 de lire. După ce le-au învins pe Manchester City şi pe Crystal Palace, Liverpool şi au încasat câte 900.000 de lire. Dacă tragem linie, cele două finaliste au câştigat deja 1.612.000 de lire, la care se vor adăuga banii din finală.

ADVERTISEMENT

3.412.000 de lire va lua, în total, câştigătoarea Cupei Angliei

2.512.000 de lire va lua, în total, finalista

Ce salarii au starurile de la Chelsea şi Liverpool

Romelu Lukaku este cel mai bine plătit jucător de la Chelsea, cu un salariu stagional de 18.200.000 de lire, astfel că londonezii, dacă vor câştiga Cupa Angliei, l-ar putea plăti pentru două luni din banii obţinuţi de la Federaţia Engleză. N’Golo Kante, cu 15.080.000 de lire pe an, şi Timo Werner, cu 13.936.000 de lire pe an, sunt jucătorii care completează podiumul salariilor de la Chelsea.

ADVERTISEMENT

Virgil van Dijk este numărul 1 la Liverpool când vine vorba de salarii, cu 12.480.000 de lire pe an. Fundaşul olandez este urmat de Thiago şi Mohamed Salah, ambii cu 11.700.000 de lire pe an, în timp ce Sadio Mane primeşte 10.400.000 de lire pe an.

Liverpool o poate egala pe Chelsea la numărul de trofee FA Cup

De-a lungul timpului, Chelsea a câştigat de opt ori trofeul , iar ultimul succes a venit în 2018. În urmă cu patru ani, londonezii au învins-o pe Manchester United, scor 1-0, după un gol marcat de Eden Hazard.

ADVERTISEMENT

La una dintre victoriile din Cupa Angliei ale lui Chelsea, în sezonul 1996-1997, a participat activ şi Dan Petrescu. Actualul antrenor al lui CFR Cluj a fost integralist în victoria cu Middlesbrough, din finală, şi a devenit primul şi singurul român care a câştigat trofeul

ADVERTISEMENT

1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 şi 2018 sunt anii în care Chelsea a câştigat Cupa Angliei

Cu un succes în finala de sâmbătă, ar putea s-o egaleze pe Chelsea la numărul de trofee. “Cormoranii” au câştigat de şapte ori Cupa Angliei, iar ultima victorie în finală a venit în sezonul 2005-2006.

Într-o finală de poveste, pe “Millennium Stadium” din Cardiff, Liverpool a împins finala spre prelungiri, după un gol marcat de Steven Gerrard în minutul 90+1. Scorul de 3-3 s-a menţinut şi după cele două reprize de prelungiri, iar meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde jucătorii antrenaţi pe atunci de Rafael Benitez au avut nervii mai tari şi au câştigat trofeul.