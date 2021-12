MM Stoica a luat „foc” la penalty-ul acordat FCSB-ului în derby-ul cu Rapid: „M-am enervat atât de tare pe Ianis Stoica!”

Managerul general al vicecampioanei României a spus că s-a enervat pe Ianis Stoica atunci când a obținut penalty-ul, pentru că s-a bucurat excesiv înainte ca Florin Tănase să transforme de la punctul cu var.

Totodată, MM Stoica a vorbit și despre meciul făcut de Constantin Budescu, despre care a spus că a dezamăgit, alături de alți jucători de la care sunt pretenții mai mari.

Faza din FCSB – Rapid, la care MM Stoica a luat „foc”

MM Stoica a recunoscut că s-a enervat la penalty-ul obținut de Ianis Stoica în duelul , pentru că noul puști minune al „roș-albaștrilor” s-a bucurat excesiv înainte de a se marca golul.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, Florin Tănase a executat fără emoții lovitura de la 11 metri, dar nici atunci Mihai Stoica nu a simțit o relaxare, fiind conștient de faptul că orice se poate întâmpla într-un derby, chiar dacă Rapid rămăsese cu un jucător mai puțin după eliminarea lui Junior Morais:

„M-am enervat atât de tare când s-a bucurat Ianis Stoica că a obținut penalty-ul, nu știu de ce, vedeam cu ochii minții că Tănase va rata, dar a marcat.

ADVERTISEMENT

După, am zis să nu ne bucurăm prea repede pentru că se poate întâmpla orice într-un astfel de derby. După ce am văzut că s-a făcut 3-1 și că am câștigat, am început să alerg și mi-am pierdut busola.

Am vrut să evit să nu fug spre fanii Rapidului, să nu se considere că a fost o provocare”.

„Junior Morais trebuia eliminat mult mai devreme, au fost multe faulturi nesancționate și sunt multe faulturi nesancționate.

ADVERTISEMENT

Nu s-a judecat cu aceeași balanță. Cum să dai trei minute prelungiri la un asemenea meci, cu atâtea schimbări? Junior nu ieșea de pe teren când a fost eliminat.

La Săpunaru s-a acordat penalty cu mare ușurință, niciodată nu îi provoacă Radunovic căderea lui Săpunaru, iar Săpunaru simulează… ce să mai?

ADVERTISEMENT

Am înțeles că Marinescu a dictat penalty, iar ce a arbitrat el în prima repriză, m-am speriat. Am zis că arbitrează doi un meci de handbal”, a mai spus MM Stoica, la TV .

MM Stoica, dezamăgit de Budescu

că a fost dezamăgit de Constantin Budescu, însă și de alți jucători care în prima repriză nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

„Nu a fost ce ne așteptam, dar nu pot spune că a fost singurul fotbalist care a dezamăgit.

În prima repriză, în afară de trio-ul Tănase, Radunovic și Octavian Popescu, plus Olaru care a jucat bine, mulți fotbaliști au lăsat de dorit”, a mai spus MM Stoica.