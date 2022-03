MM Stoica îi atrage atenția lui Edi Iordănescu: „E greșit să te iei după vârstă la națională! Tavi Popescu e special”

Managerul general al vicecampioanei României consideră că Octavian Popescu putea primi mai multe minute la meciurile cu Grecia și Israel, dar nu e speriat în privința viitorului fotbalistului.

MM Stoica îi atrage atenția lui Edi Iordănescu în privința lui Octavian Popescu

MM Stoica îi atrage atența lui Edi Iordănescu în privința lui Octavian Popescu și este de părere că fotbalistul FCSB-ului putea prinde mai multe minute în meciurile amicale ale României.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a avut o reacție vehementă la adresa lui Edi Iordănescu, într-un FANATIK.

„Am vorbit cu Tavi Popescu imediat după meci. Mă uitam la Polonia-Suedia și văd că intră Ibrahimovic în minutul 80, inexplicabil. Îi dau mesaj, Vezi, mă, șmecherii intră în minutul 80.

ADVERTISEMENT

Nu, Tavi are tot timpul, are viitorul înainte, nu știu un jucător din campionatele Europei să dea trei goluri de la distanță în campionat. E clar că are ceva special copilul ăsta.

Eu nu zic că Edi își bate joc, eu cred că a găndit așa în funcție de vârstă, dar e o eroare la echipa națională să te iei după vârstă. La câți ani a debutat Hagi? Dar Munteanu?”, a spus MM Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Eu am auzit că Tavi Popescu a fost aplaudat!”

MM Stoica a comentat și debutul lui Octavian Popescu la națională, umbrit de . Totuși, Mihai Stoica a spus că a auzit doar aplauzele la adresa puștiului FCSB-ului, nu apostrofările suporterilor CSA Steaua:

„Eu am auzit că Tavi Popescu a fost aplaudat și scandat de întreg stadionul. Eu nu am fost la meci, am auzit după că unii l-au huiduit, dar nu contează așa de mult, majoritatea l-a aplaudat pe el”.

ADVERTISEMENT

„Nu pot face previziuni în privința naționalei. Poate că Jovetic se lasă, Dzeko vrea vacanță, Tătărușanu, campion cu Milan, vrea un meci de adio.

ADVERTISEMENT

Nu știu, sunt foarte multe necunoscute, nu am cum să fac previziuni”, a mai spus Mihai Stoica.