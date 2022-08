MM Stoica îi avertizează pe suporteri înainte de FCSB – Dunajska Streda: „Fanii să fie inteligenți, să nu se lase provocați! Nu suntem rasiști sau xenofobi”

Managerul general al vicecampioanei României consideră că este o dublă măsură în România în privința scandărilor pentru care echipele de fotbal sunt amendate.

MM Stoica îi avertizează pe suporteri înainte de FCSB – Dunajska Streda

MM Stoica îi avertizează pe suporteri să fie precauți la scandările adversarilor cu Dunajska Streda: „Plecăm cu 1-0, e un avantaj, dar trebuie să fim atenți, fanii sper să fie mai inteligenți la meciul acesta să nu se lase provocați de suporterii adverși.

ADVERTISEMENT

Eu așa văd lucrurile, când începe cineva să scandeze Ria, Ria, Ungaria, e o provocare. Nu vreau să intru într-un tărâm pe o gheață foarte subțire, mai ales că am fost primiți foarte bine acolo”.

„Nu am nimic cu secuii, chiar nu sunt naționalist deloc, eu la națională țin cu Italia. Dar mi se pare o provocare să cânți numele altei țări în România mi se pare o provocare.

ADVERTISEMENT

Eu cred că dacă suporterii noștri cântă un cântec și folosesc un cuvânt pe care rapidiștii îl folosesc despre ei, despre jucătorii lor”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Când fanii unei echipe o înjură pe fiica mea nimeni nu mai oprește meciul!”

și a vorbit despre dubla măsură a scandărilor fanilor din România: „Când fanii noștri spun acel cuvânt primim amendă 50.000 de lei, când ei cântă aia cu În pădurea cu alune, nimeni nu mai spune nimic.

ADVERTISEMENT

Când unii cântă niște strofe oribile la adresa fiicei mele și a mea nu mai primea nimeni amendă și nimeni nu întrerupea meciul”.

„Tocmai am luat o amendă de 51.000 de euro, pentru o scandare privind conflictul permanent, care are farmecul lui între galerii. Ok, nu e bine să dai cu aruncător de torțe, dar fără ultrași, fotbalul nu are farmec.

ADVERTISEMENT

Noi nu suntem rasiști și nici xenofobi! Chiar aș vrea să jucăm pe tricou cu ’No to racism!’”.