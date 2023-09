Moarte cumplită pentru o femeie care a mers la mormântul rudelor. A fost strivită de o cruce, într-un cimitir din Cluj

Femeia în vârstă de 45 de ani a murit după ce o cruce din cimitirul din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca, s-a desprins și a căzut peste ea. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, în condițiile în care femeia a fost strivită de o cruce de beton de 250 de kilograme.

Moarte cumplită pentru o femeie care a mers la mormântul rudelor

Femeia în vârstă de 45 de ani nu a putut fi salvată cu toate că la fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca, care au scos-o pe femeie de sub cruce. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca desfășoară în aceste momente o intervenție în cimitirul din Cartierul Mănăștur,

Victima a fost scoasă de sub cruce de către pompieri, prezentând leziuni incompatibile cu viața. Mai exact, este vorba despre o femeie de aproximativ 45 de ani”, a transmis ISU Cluj, conform Din păcate, așa cum menționează sursa citată, astfel de incidente nu sunt singulare în cimitirele din Cluj-Napoca.

”Acest incident nu este unul izolat și vorbește despre indolența celor care administrează acest cimitir. Aceștia ar fi trebuit să verifice periodic cât de sigure sunt aceste cruci, iar acum femeia ar fi fost în viață”, au subliniat cei de la Știri de Cluj. În 2011, o fată de doar 4 ani era rănită grav în cimitirul Mănăștur, după ce o cruce a căzut peste ea.

Fetița a trecut atunci pe lângă o cruce și a atins-o, iar obiectul greu s-a prăbușit peste ea. Un echipaj SMURD a sosit la fața locului și i-a acordat primul ajutor, iar fetița a fost transportată la Unitatea de Primiri a Urgențelor din cadrul Spitalului de Copii. Martorii povestesc cum crucea s-a prăbușit subit. “A trecut chiar pe lângă cruce și o căzut chiar peste fetiță. Nu a tras-o nu a împins-o.

. A ras-o puțin. Crucea nu era bine fixată și a mai căzut și în alți ani”, a povestit un alt martor. Mai mult, în urmă cu opt ani un băiat de 8 ani era strivit de o cruce în cimitirul din cartierul clujean Zorilor. ”Am fost cu băiețelul meu de 8 ani în cimitir, să ducem o floare frațiorului lui, care ar fi avut 10 ani.

Când să ieșim dintre morminte, o cruce de piatră a căzut peste el și l-a strivit. Abia am ridicat piatra, cu mama, ca să poată ieși de sub ea. Am fugit cu el la UPU. Suntem internați sub supraveghere. Are fractura de bazin. Cineva trebuie să raspunda pentru că băiatul meu era să moara acolo”, povestea mama copilului.

Nu doar în Cluj se petrec astfel de incidente ci și în alte zone ale țării, cum ar fi orașul Craiova. Aici, un bărbat a murit în 2018 după ce s-a sprijinit pe o cruce care s-a rupt și l-a strivit. Potrivit anchetatorilor bărbatul respectiv era cunoscut de toată lumea drept alcoolic și obișnuia să-și facă veacul prin cimitir.

”Un bărbat de 49 de ani, din Craiova, a fost găsit decedat în Cimitirul Roboaica. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi sprijinit de o cruce din ciment, care s-a rupt şi a căzut peste el, acesta fiind prins între cruce şi cimentul care se afla deasupra unui mormânt. Cadavrul a fost transportat la morgă, în cauză fiind efectuate cercetări pentru moarte suspectă“, au transmis reprezentanții ISU.