Mohammad Munaf, complicele lui Hayssam la răpirea jurnaliștilor români în Irak, la un pas de libertate. Afaceristul execută o pedeapsă de 10 ani

Mohammad Munaf ar putea primi acordul judecătorilor de a părăsi închisoarea, după 7 ani petrecuți după gratii, în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak. Munaf a fost condamnat pentru terorism, el fiind acuzat că a orchestrat, alături de Omar Hayssam, întreaga operațiune.

Mohammad Munaf, răpit și el alături de jurnaliștii români

Mohammad Munaf a jucat rolul de ghid pentru : Ovidiu Ohanesian, Sorin Mișcoci și Marie Jeanne Ion. Pe 28 martie 2005, cei trei au fost răpiți împreună cu Munaf de membri ai organizației Brigăzile Muahd Ibn Jabal. Aceștia au cerut României să-și retragă trupele din Irak și 4 milioane de dolari. Hayssam a fost cel care s-a oferit să intermedieze transferul, înainte să fie el însuși arestat pentru că ar fi avut legături cu gruparea teroristă.

Jurnaliștii români au fost eliberați pe 22 mai 2005, la capătul unei operațiuni ale cărei detalii au fost secretizate pentru 50 de ani, iar , care a rămas în custodia serviciilor speciale ale armatei americane, la Bagdad. Asta pentru că irakianul deține și cetățenie americană.

Munaf a fost condamnat în 2008, în lipsă, la 10 ani de închisoare și plata unor despăgubiri de 2 milioane de euro pentru victimele sale. În paralel, Munaf a fost judecat și la Bagdad, alături de 5 complici: Yusuf Munaf Mohammad al-Amin (fratele lui Munaf), Salam Hikmat Mohammad Farhan al-Qassir, Abbas Jasim al-Dsalman, Omar Jasmin Mohammad Ali al-Salman și Ibrahim Yassin Kadhim Hussain al-Jibouri.

Munaf, condamnat la moarte în Irak

În timpul anchetei, el a recunoscut că a pus la cale răpirea românilor și a fost condamnat la moarte. Ulterior, Munaf a contestat decizia și și-a retras declarația, despre care a spus că a fost dată sub tortură. În februarie 2008, Curtea de Casație a Irakului a suspendat decizia anterioară, însă a decis ca inculpatul să rămână în custodia autorităților. În fine, el a fost extrădat în România abia în 2015, pentru a-și ispăși pedeapsa.

În ultimii ani, Mohammad Munaf a făcut mai multe cereri de întrerupere a pedepsei. La începutul lui mai 2022, irakianul a cerut liberarea condiționată, ținând cont că a executat deja mai mult de 2/3 din pedeapsă, fără a calcula timpul petrecut în închisoare, în Irak. Procesul se află pe rolul Judecătoriei sectorului 4, iar la primul termen, condamnatul nu s-a putut prezenta. A doua înfățișare are loc vineri, 27 mai 2022.

Tatăl irakianului făcea afaceri cu regimul Ceaușescu

Mohammad Munaf este născut la Bagdad și este fiul lui Munaf Al-Amin și Suad, un cuplu înstărit de suniți. A studiat la Facultatea de Construcții din București, acolo unde l-a cunoscut pe Omar Hayssam și s-a împrietenit cu alți arabi influenți din comunitate.

La acea vreme, familia Munaf făcea afaceri cu statul român în domeniul confecțiilor: comercializa uniforme militare și accesorii produse la APACA. Încă din perioada comunistă, Munaf a ajuns să fie monitorizat de autoritățile române, după ce a produs un grav accident de circulație, lovind o fată cu mașina pe trotuar. Studentul Munaf a scăpat atunci de o condamnare, după o intervenție a tatălui său.

După Revoluție, Muhammad Munaf s-a căsătorit cu Georgeta și a dispărut din România, unde a revenit apoi cu cetățenia americană. Ulterior, numele lui a apărut în dosare de evaziune fiscală, iar presa a scris despre el că era apropiat de Mihai Tânjală, un afacerist bănuit de legături cu serviciile secrete, care ar fi fost în spatele scandalului dispariției navei Red Sky, cu 2.000 de tone de nitrat de amoniu poros produs la combinatul Nitramonia din Făgăraș. Transportul ar fi trebuit să ajungă în Mauritania, dar ar fi fost deturnat cu ajutorul lui Munaf, în folosul teroriștilor irakieni, care folosesc nitratul de amoniu pentru fabricarea explozivilor.

Mohammad Munaf nu a recunoscut că a orchestrat răpirea jurnaliștilor români în Irak

Mohammad Munaf susține și astăzi că a fost victima unei înscenări în cazul răpirii jurnaliștilor români. Într-un interviu dat unei televiziuni de știri, Munaf afirma că cel care a pus la cale operațiunea a fost medicul Mohammad Yasin (fost coleg de afaceri), în complicitate cu Traian Băsescu, președintele României la acea oră.

“Vă dau cuvântul meu de onoare că adevărul este la mine. Nu a fost niciun plan de răpire, nici nu am aranjat să facem această răpire din România (…) Consider că domnul Yassin a aranjat toată treaba asta cu Guvernul care era atunci. Domnul Yassin, înainte să plec în Irak, mi-a zis că dacă mi se întâmplă mie ceva are niște prieteni în Irak. Domnul Yassin, din noiembrie 2004, până în 2005 a venit la noi la birou și îi cerea domnului Omar foarte mulți bani ca să-l ajute cu problemele economice. Îi promitea că vorbește cu domnul președinte de atunci (Traian Băsescu n.r.) și rezolvă toate problemele astea.”, a declarant Munaf, cu ani în urmă, la o emisiune de televiziune.