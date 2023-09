„Moldovan e arogant? De unde știți?” Reacție dură la adresa lui Helmut Duckadam

Horațiu Moldovan și-a găsit un sprijin în persoana lui Robert Niță, care l-a apărat după ultimele critici primite. În cadrul au fost dezbătute inclusiv

Robert Niță, scut în fața lui Horațiu Moldovan: „De ce e arogant? Că are freză?”

„Eroul de la Sevilla” l-a acuzat pe goalkeeperul Rapdiului, care a bifat deja 4 selecții sub tricolor, că este arogant, motiv pentru care își pierde concentrarea în timpul meciurilor și greșește.

„De unde știe domnul Duckadam că e arogant? Că are freza așa (n.r. – într-o parte?)? Păi am zis de Moldovan că a luat gol prin el la Voluntari. A dispărut mingea. Era David Copperfield în spatele porții, la peluză, i-a făcut așa și n-a văzut-o.

Și o să povestesc acum, că m-am întâlnit cu un domn. Cică, ‘Domne au figuri, figuranții ăia’. ‘Păi ce figuri, au mă?’ ‘Păi au mașini, au gagici’. ‘Și ce, mă? Sunt tineri, sunt frumoși, sunt eleganți. Tu n-ai mașină? Ce cauți în benzinărie?’ ‘Păi bag benzină’. ‘Deci ai mașină?’ ‘Da’. ‘Ce figurant ești!’.

Băi, e o necesitate să ai o mașină. Că ai mai scumpă sau mai ieftină? E treaba ta. Am fost la meci la Rapid – Dinamo și am mai stat după vreo 20 de minute în tribună cu niște prieteni. Se iese greu din parcare, am zis să mai stăm acolo, să comentăm meciul.

Iese Moldovan, eram pe primul rând de scaune, cu o geantă pe umăr, un troller după el. ‘Bună seara’. El ne-a salutat primul. Eram trei inși. ‘Ce faceți, cum vi s-a părut meciul?’ Zic ‘Bă, victorie, bravo’. Și l-am văzut cu trollerul ăla. ‘E pregătit pentru echipa națională?’

Zice ‘Da. Și datorită dumneavoastră și vă mulțumesc’. Voiam să-i zic ‘Horațiu, ne luăm la mișto?’ L-am făcut praf la Voluntari. Și am zis tot timpul că are nevoie de concurență. Nu că nu e bun Drăghia.

Am vrut să îi zic ‘baftă la echipa națională, hai că ne luăm altădată la mișto’. El a văzut că am făcut ochii mari așa și mi-a zis ‘Nu, nu. Vorbesc serios. Să știți că m-ați criticat cu argumente și m-a ajutat ce mi-ați spus, chiar dacă m-ați făcut zob’. Păi i-a dat ăla gol, Doru Andrei, din vestiar. A ieșit greșit pe centrare. Zob l-am făcut.

Mi-a zis ‘N-am ce să vă reproșez, nu îmi convine, mă afectează, țin cont de ele și încerc să nu le mai fac’. Ăsta e argoant? Nu îl cunoaște lumea. De ce? Că are freză? Nici mie nu îmi plac tatuajele, nici mie nu îmi place freza aia, că are are cărare zici că i-a dat cineva cu barda în cap, dar asta e moda. Ce treaba are că își dă omul cu gel înainte de meci, că e elegant, cu faptul că e la echipa națională sau la Rapid a apărat prost un meci sau două. E arogant?”, a tunat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Câte meciuri are domnul Duckadam la echipa națională?”

Horațiu Moldovan se luptă pentru un post de titular la echipa națională cu Ștefan Târnovanu, de la FCSB, și cu Mariani Aioani, de la Farul Constanța. „Duckadam a fost un mare portar. Probabil că își dorește ca Horațiu Moldovan să se ridice la nivelul domnului Duckadam. Câte meciuri are domnul Duckadam la echipa națională? Asta înseamnă că nu a fost un mare portar? A fost și datorită penaltyurilor apărate unul dintre marii portari ai României? De numele său se leagă cea mai mare performanță. Dar atât de bun pe cât era, la vremea respectivă erau alții, 3-4, mai buni decât domnia sa.

Astea sunt vremurile acum, acum e Moldovan. Îi dăm în cap lui Moldovan? Păi la ultimele meciuri a fost cel mai bun de la echipa națională. De ce e arogant? Că are freză? Aruncăm prea ușor cu vorbele”, a adăugat Niță.

