Lionel Messi a recunoscut că . Momentul de cumpănă a avut loc la finalul anului 2022. În cazul în care Argentina nu ar fi devenit campioană mondială, starul argentinian a mărturisit că ar fi făcut pasul în spate.

Moment de cumpănă pentru Lionel Messi! A fost aproape să se retragă: „Cu siguranță aș fi făcut-o, dacă nu s-ar fi întâmplat asta”

la finalul anului 2022. Argentina a învins Franța în finala Cupei Mondiale din Qatar într-un ultim act de-a dreptul dramatic. Starul lui Inter Miami a povestit despre performanța carierei și a făcut o dezvăluire uluitoare.

„Să devenim campioni mondiali a fost ceva magic pentru noi, pentru familiile noastre şi pentru întreaga ţară, asta va rămâne cu noi toată viaţa. Cu siguranţă aş fi părăsit echipa naţională dacă nu am fi fost campioni.

Dar din fericire am reuşit şi am mai oferit un titlu Argentinei”, a declarat Lionel Messi în cadrul podcastului Big Time, citat de AS. După 3-3 la finalul celor 120 de minute, Argentina s-a impus la penalty-uri, scor 4-2 în fața Franței, în finala Cupei Mondiale 2022.

Lionel Messi, sincer după plecarea de la Barcelona: „Îmi mergea bine acolo. Schimbarea a fost dificilă”

Lionel Messi a uimit pe toată lumea în vara anului 2021, când a ales să plece de la Barcelona și a semnat cu PSG. În capitala Franței, octuplul Balon de Aur a înregistrat cifre excelent, însă nu a avut parte de tratamentul pe care îl primea pe Camp Nou.

Actualmente la Inter Miami, în Major League Soccer, Lionel Messi a recunoscut că transferul la PSG a fost o alegere neinspirată. „Îmi mergea foarte bine la Barcelona, plănuiam să rămân acolo, schimbarea a fost dificilă când am plecat la PSG.

Nu eram pregătit să plec, totul s-a întâmplat foarte repede. A trebuit să-mi reconstruiesc viața de pe o zi pe alta. A fost o schimbare pe care nu o căutam și mi-a fost dificil la început. Am fost tratat întotdeauna foarte bine la Barcelona, le voi fi mereu recunoscător”, a mai spus Lionel Messi.

Lionel Messi, dezvăluiri surprinzătoare: „Sunt foarte autocritic cu mine. Știu când joc bine și când joc prost”

Lionel Messi nu se gândește la retragere. În vârstă de 36 de ani, starul argentinian simte că poate în continuare să concureze la cel mai înalt nivel. Își va agăța ghetele în cui în momentul în care va simți să o facă.

„Ştiu că în momentul în care simt că nu mai sunt în stare să joc, că nu mă mai bucură sau că nu îmi mai ajut colegii, mă voi lăsa. Sunt foarte autocritic cu mine. Ştiu când sunt bun, când sunt rău, când joc bine şi când joc prost.

Când voi considera că este timpul să fac acel pas, îl voi face fără să mă gândesc la vârstă. Dacă mă simt bine, voi încerca mereu să continui să concurez, pentru că este ceea ce îmi place şi ceea ce ştiu să facă”, a încheiat Lionel Messi.