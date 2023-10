Moment important pentru Ovidiu Burcă înaintea meciului cu Hermannstat. Ce surpriză i-au făcut jucătorii lui Dinamo

Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, pe Arena Națională. . Elevii săi i-au făcut o surpriză, în urma unei performanțe remarcabile pe care a reușit-o antrenorul formației din Ștefan cel Mare.

Moment important pentru Ovidiu Burcă înaintea meciului de la Sibiu cu Hermannstadt

După egalul cu CFR Cluj, Ovidiu Burcă a avut parte de un moment important. Duelul rundei 12 din SuperLiga a însemnat meciul cu numărul 50 pe banca tehnică pentru antrenorul clubului din Ștefan cel Mare. Astfel, jucătorii s-au gândit să îi facă o surpriză lui Burcă, chiar înainte de duelul cu Hermannstadt. Fotbaliștii i-au oferit tehnicianului un tricou semnat de către aceștia și care are numărul 50.

ADVERTISEMENT

Într-o postare pe Facebook, clubul a împărtășit momentul alături și de suporterii lui Dinamo: “Înaintea meciului de la Sibiu, jucătorii noștri i-au făcut cadou antrenorului Ovidiu Burcă un tricou cu însemnătate.

Dinamo București – CFR Cluj a fost, pentru Ovidiu, meciul cu numărul 50 în postura de antrenor al clubului, iar elevii săi au ținut să îl felicite în stilul caracteristic acestui grup minunat. AICI E DINAMO!”

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Ovidiu Burcă înainte de Hermannstadt – Dinamo

Dinamo ocupă penultimul loc în campionat, cu 9 puncte în 12 partide. „Câinii” au 6 partide fără victorie în toate competițiile, iar Ovidiu Burcă a recunoscut în cadrul unei conferințe de presă că situația din vestiar a fost extrem de tensionată. Totuși, după egalul cu CFR Cluj, lucrurile au început să se alinieze pentru Dinamo, iar .

“Ne așteaptă un meci dificil. Ei au un joc consistent. Au făcut meciuri foarte bune, împotriva unui adversar de calibru. Ne dorim să confirmăm ce am jucat cu CFR Cluj. Trebuie să confirmăm că suntem într-un progres real.

ADVERTISEMENT

Am făcut un meci foarte solid. Ne dorim să nu încurcăm pe nimeni, ci să devenim protagoniști. Atmosfera este bună. Aveam nevoie de un moment în care se credem unii în alții. Când pierzi multe meciuri, ca antrenor, vorbești în gol, iar ei nu te mai ascultă.

Încrederea se pierde și se câștigă foarte ușor. Am încercat să păstrăm moralul ridicat. Locul în clasament nu reflectă valoarea jucătorilor. Am avut un joc pe care l-am controlat în prima repriză cu CFR. Am identificat ce s-a întâmplat și poate reușim să facem două reprize asemănătoare!”, a declarat Ovidiu Burcă, la conferința de presă.