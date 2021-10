Momente cutremurătoare în Premier League! Newcastle – Tottenham, întrerupt 7 minute după ce unui fan i s-a făcut rău în tribune. Video

după ce unui suporter al echipei gazde i s-a făcut rău pe stadion. Arbitrul Andre Marriner a oprit partida în minutul 42, când Sergio Reguilon l-a atenţionat că ceva să întâmplă în tribune.

La scurt timp după ce i s-a transmis ceea ce se întâmplă, Andre Marriner le-a permis echipelor medicale ale celor două formaţii să meargă în tribune pentru a acorda primul ajutor.

La scurt timp după ce Sergio Reguilon l-a atenţionat pe arbitru, Eric Dier, colegul său din apărarea lui , a sprintat spre marginea terenului şi i-a adus în viteză, unuia dintre medici, un defibrilator.

Gestul celor doi jucători a fost aplaudat şi lăudat pe reţelele de socializare: “Respect pentru jucătorii care au acţionat atât de prompt”.

După reînceperea meciului, oficialii lui Newcastle au postat un anunţ pe contul oficial de Twitter şi au dezvăluit că suporterul este în stare stabilă şi a fost transporat de urgenţă la spital.

The action between Newcastle and Tottenham has been temporarily halted after a medical emergency in the crowd. Sergio Reguilón moved quickly to alert the referee of the incident.

