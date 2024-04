Momente de panică pentru Monica Tatoiu: ”Am fost anunțată că am cancer la sân”

Monica Tatoiu a trecut printr-o experiență cu adevărat neplăcută. Vedeta, care s-a vindecat de cancerul la colul uterin, a primit o veste tulburătoare din partea medicilor. Iar finalul discuției a fost unul complet neașteptat.

Ce a pățit Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a vorbit deschis despre o experiență nu tocmai plăcută peste care a fost nevoită să treacă. A făcut o mamografie acum ceva timp, iar ulterior, medicii au anunțat-o că are cancer la sân. Adevărul a fost însă altul.

Vedeta spune că mamografia ei a fost încurcată cu a altei femei bolnave. Nu s-a speriat prea tare, însă în alte situații, un astfel de diagnostic ar fi putut fi unul destul de cumplit. Când a primit telefonul, Monica Tatoiu s-a gândit mai mult la cealaltă femeie.

Vedeta a trecut prin așa ceva și știe foarte bine că . Chiar și așa, a durat ceva până când femeia și-a primit diagnosticul corect. Mai departe, Monica Tatoiu spune că mai are de făcut și alte analize, însă îi e groază de ce ar mai putea afla.

„Trebuie să merg să-mi fac toate analizele, dar mi-e groază. La vârsta asta îți mai găsește câte ceva și nu vreau să mai știu. Acum ceva timp am făcut o mamografie și au încurcat-o cu a altei femei bolnave. Am fost anunțată că am cancer la sân.

Dar eu nu am probleme, nu mi-e frică de moarte. Am mai făcut una, nu aveam nimic. Apoi m-au sunat de la spital că le-au încurcat. Problema a fost cu acea femeie care avea cancer și i-a ieșit că e sănătoasă. Fiecare zi e importantă în asfel de cazuri”, a declarat aceasta pentru .

Cum se simte vedeta după intervenția la picioare

Lucrurile s-au mai redresat între timp însă. Deși mai are probleme când coboară scările și e nevoită să se țină de balustradă, vedeta se simte bine.

Se pare că totul ar fi pornit de la durerile de șold, iar piciorul stâng ar fi fost deformat. Treptat însă, lucrurile se aranjează pentru ea, iar aceasta speră că va ajunge să se vindece în mare parte într-o lună de zile.

„Merg mai bine, la fel ca acum 20 de ani. Din cauza durerilor la șold, am forțat pe piciorul stâng, care s-a deformat. (…) Acum singura problemă pe care o am, e atunci când cobor.

Urci cu inima, cobori cu genunchiul, așa se spune. Și mă doare, trebuie să am tot timpul o balustradă. Nu am mușchiulatura așa cum trebuie, la piciorul stâng. Mi-am pus o proteză personalizată. Dar într-o lună voi rezolva și asta”, a mai povestit ea, pentru sursa citată.