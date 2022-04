Momente dramatice la Românii au talent. Un număr magic, aproape de tragedie: „Îmi dădea cu toporul ăla în cap”

Moment dramatic la Românii au talent. Doi magicieni au ratat numărul periculos pe care au vrut să îl pună în scenă, iar un membru al echipei a fost aproape de a fi lovit cu toporul.

Dramă la Românii au talent. Au fost aduse patru sicrie pe scenă

Un magician și asistenta sa din Spania au vrut să pună în scenă un număr magic la , dar periculos, iar un membru al echipei de la faimoasa emisiune a fost cu adevărat în pericol.

Aitor Frances era foarte încrezător la începutul numărului și le spunea juraților că nu există niciun pericol pentru ei. Acesta a adus pe scenă patru sicrie, iar jurații trebuiau să aleagă cu moneda pentru a vedea dacă magicianul trebuie să lovească sau nu unul dintre acestea.

„Pe o parte scrie cuvântul viață și pe cealaltă scrie moarte. Rezultatul va arăta soarta colegului vostru”, le-a explicat el.

Totuși, lucrurile nu au mers conform planului, deoarece magicianul a fost la un pas să îl rănească pe Neamțu, din echipa emisiunii.

„E prima dată când greșesc”, s-a scuzat magicianul. „Îmi dădea cu toporul ăla în cap”, a fost replica lui Neamțu, care a plecat degrabă din sicriu.

Jurații au fost șocați de ceea ce au văzut pe scenă, iar Dragoș Bucur mărturisea că dacă era un număr reușit, acest lucru ar fi însemnat rănirea colegului lor.

„În situația dată îmi pare bine că nu am văzut un număr reușit”, a declarat el.

Andra, vorbe duioase pentru concurenții care au greșit

Andra a încercat să îi consoleze pe cei doi, mai ales că tânăra era în lacrimi:

„Îmi pare rău că nu v-a ieșit numărul. Vă rog să nu fiți dărâmați. Să o ia ca pe o experiență”, le-a spus aceasta.

Pe de altă parte, Andi Moisescu a spus că nu s-a mai întâmplat așa ceva în toate cele 12 sezoane ale emisiunii.

„E pentru prima dată în toate cele 12 sezoane când se întâmplă asta! Am avut un moment de panică, am avut câteva secunde în care am fost așa…”, a spus el, uluit.

Cum a încercat magicianul să o consoleze pe asistenta care a greșit

După ce au părăsit scena în urma eșecului, magicianul a încercat să o consoleze pe asistenta sa, cea responsabilă pentru că au greșit numărul.

„Asta o să te facă mai puternică. O să îți amintești, dar o să fie mai bine”, i-a spus Aitor Frances, fără consolare, însă. „Trucul a eșuat din cauza mea. Mă simt tristă și furioasă”, a spus aceasta, la rândul ei.

a făcut haz de necaz și și-a imaginat cum o să meargă cei doi acasă, înapoi în Spania, cu cele patru coșciuge aduse tocmai de acolo.

„Oamenii au zis că e prima oară când greșesc. Ar fi culmea. Tu îți dai seama, sicriele ălea cărate din Spania?”, a spus și Mihai Bobonete.