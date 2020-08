Momente dramatice pentru Cristina Ich. Iubita lui Pițurcă Jr. a fost la un pas de moarte

Cristina Ich a trecut prin clipe grele în cea mai recentă vacanță. Iubita lui Pițurcă Junior a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unei căderi severe de calciu.

Cristina Ich, Angelina Jolie de România, la un pas de moarte

Angelina Jolie de România a povestit pe Instagram prin ce momente cumplite a trecut recent.

„Mulțumesc pentru toate mesajele de sănătate. Am crezut că mor. Credeți-mă că pentru prima dată eu am simțit că mor. Mai am două zile de perfuzii, adică pot să merg într-un sfârșit”, și-a început Cristina povestirea pe Instastory.

Cristina a spus că i s-a făcut foarte rău și le-a recomandat tuturor femeilor care au născut să își facă analizele complete pentru a vedea ce lipsuri are organismul.

„Din vacanță m-a luat. Încă de când am plecat de acasă, am crezut că e de la oboseală, dar credeți-mă că lipsa de calciu și de fier te termină”, a spus vedeta.

Trei perfuzii pe zi și simptome neplăcute: amorțeli, frisoane, stări permanente de rău

Bruneta care e într-o relație cu Alex Pițurcă a spus că vacanța a fost îngrozitoare pentru ea. Timp de cinci zile a dormit încontinuu căci nu se putea ridica din pat.

Basarabeanca a descris simptomele cu care s-a confruntat: a avut palpitații și senzația permanentă de nod în gât, iar pe lângă asta s-a instalat și panica.

„Credeți-mă nu mă simt mai bine acuma nici după trei perfuzii pe zi. Și acum simt starea de amorțeală, mai văd puțin negru în fața ochilor, mai ales dacă fac efort. Am frisoane. Oricât de cald ar fi afară mie îmi e frig”, a povestit Cristina Ich pe Instastory.

„Îmi curgeau lacrimile. Mă simțeam atât de rău încât plângeam. Am crezut că m-a luat o depresie, dar era tot de la lipsa de potasiu, magneziu și fier”, a adăugat Cristina.

