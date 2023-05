Momente ireale la Chefi la Cuțite. O femeie a venit însoțită de “sclavul” ei: “Clipește de două ori și te vom salva”

În ediția 16 Chefi la Cuțite au avut loc momente ireale, după ce o femeie a venit alături de “sclavul” ei. Concurenta le-a explicat juraților cu ce se ocupă, iar aceștia au fost șocați atunci când au văzut-o în platou.

Chefi la Cuțite, momente ireale. O femeie a venit în platou alături de “sclavul” ei

Sherry Lever (Mistress Sofia) a venit , dar nu singură, ci împreună cu Chris, “sclavul” ei, lucru care i-a lăsat pe fără cuvinte.

În vârstă de 71 de ani, concurenta a venit din Marea Britanie pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul ei culinar, fiind pasionată de bucătărie. Însă nu talentul culinar a fost motivul pentru care Sherry Lever s-a făcut remarcată, ci apariția în fața celor trei chefi.

Aceasta a intrat în platou alături de Chris (44 de ani), bărbatul despre care spune că este sclavul ei și căruia i-a pus lesă și zgardă la gât. Cei doi au declarat că totul este bine și că acesta este doar un stil de viață.

“Se deschid ușile și apare un domn cu lesă și zgardă la gât”, a spus Sorin Bontea în platoul Chefi la Cuțite. “Dacă ai nevoie de ajutor, clipește de două ori și te vom salva!”, i-a spus Florin Dumitrescu “sclavului”.

Cine este Sherry Lever

Sherry Lever este dominatoare profesionistă și e cea mai în vârstă din Marea Britanie care activează în acest domeniu. De-a lungul timpului, aceasta a fost model și coafeză, dar și bucătar. A fost căsătorită de trei ori până acum, dar și-a dat seama că mariajul nu e pentru ea. În total are trei copii, toți adulți.

“Sunt o dominatoare profesionistă și cea mai în vârstă din Marea Britanie. Sunt foarte pricepută la asta. Cu toții avem câte o perversiune. Când vor să se programeze, îi întreb ce perversiuni au și apoi lucrez pe asta.

Am avut o viață lungă, am trăit și experimentat multe. Când eram tânără am fost model, am fost și coafeză, iar apoi am devenit bucătar. Am fost căsătorită de 3 ori, iar într-un final am înțeles că nu este pentru mine.

Am 3 copii, toți sunt adulți. Fiica cea mare are 47 de ani, una are 34 de ani și cealaltă 30 de ani”, a povestit concurenta în cadrul ediției cu numărul 16 a emisiunii de la Antena 1.