Monica Anghel face 52 de ani! Dezvăluirile artistei care a slăbit 40 de kilograme: “Viața este foarte simplă”

Monica Anghel împlinește 52 de ani și mărturisește că a ajuns la înțelepciunea de a se bucura de fiecare zi trăită. Celebra cântăreață recunoaște că cel mai important este să fie alături de familie și prieteni, de ziua ei.

Monica Anghel, la 52 de ani și cu 40 de kilograme mai slabă

Monica Anghel împlinește, astăzi, frumoasa vârstă de 52 de ani. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, aflăm ce cadou a primit Monica Anghel la 18 ani și că mama ei îi făcea de fiecare dată două torturi aniversare.

Cunoscuta cântăreață mărturisește că visul ei este să călătorească până la Tokyo și Hong Kong și recunoaște că nu a apelat la nicio metodă de slăbit în afară de schimbarea metabolismului.

Înțelepciunea vârstei: “Pentru mine viața este foarte simplă și mă bucur”

La mulți ani, Monica Anghel. Cum te simți la 52 de ani? Arăți de 30!

-Mulțumesc mult. Da, mă simt ca la 30 de ani. Nu știu dacă arăt chiar așa dar așa mă simt, extraordinar de bine.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

-Eu nu sunt cel mai bogat om, nici cel mai sărac. Tocmai pentru că am muncit de mică pentru fiecare leuț pe care l-am băgat în portofel nu sunt adepta cadourilor scumpe. Pentru mine un cadou poate fi și o zi memorabilă pe care o petrec alături de familia mea, în natură de exemplu. Pentru mine viața este foarte simplă și mă bucur că este așa, asta mă face fericită. Eu am ajuns la înțelepciunea de a mă bucura de fiecare zi, de faptul că mă trezesc, că mă mișc. Am familia mea bine, alături de mine, astea sunt lucrurile importante. Nu lucrurile materiale. De asta sunt un om fericit și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ce-mi oferă în fiecare zi.

“Am reușit să slăbesc 40 de kilograme în 6 ani”

Până la urmă câte kilograme ai slăbit? Arăți senzațional. Și cum te menții acum?

-Acest proces al meu de slăbire a început în urmă cu șase ani de zile. Am reușit în 6 ani. Nu am folosit picături de slăbit, nu am folosit medicamente de slăbit, nu mi-am tăiat stomacul. Dacă aș fi făcut vreuna din aceste lucruri aș fi recunoscut. Știți foarte bine că sunt foarte deschisă, niciodată nu am ascuns ceva. În urmă cu 6 ani mi-am schimbat stilul de viață și iată că rezultatele se văd și mă simt extraordinar de bine.

Mă mențin cu grijă, cu echilibru, cu determinare și sport. O dată la câteva luni mi se întâmplă și mie să mai ‘ies’ puțin din grafic, dar fără să fac excese. Dacă mi-e poftă să mănânc o prăjitură mănânc doar una, și o dată la câteva luni, nu tot timpul.

Cea mai mare dorință: “Visez să ajung la Tokyo și la Hong Kong”

Există vreun vis pe care nu ți l-ai îndeplinit încă?

-Visez să ajung și la Hong Kong, dar încă nu mi s-a împlinit acest vis. Dar cine știe, poate că n-am ajuns pentru că nu trebuia să ajung până acum. Dacă voi reuși înseamnă că a fost un vis bun, dacă nu înseamnă că nu trebuie să ajung acolo. Eu sunt foarte optimistă în gândire, în trăiri și simțiri. Și dacă nu se întâmplă ceva din ceea ce-mi doresc, înseamnă că e mai bine pentru mine.

“Țin minte că la 18 ani am primit de la părinții mei un inel de aur”

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

-Zilele mele de naștere întotdeauna le petreceam în familie, cu verișoarele mele, cu unchi și cu bunici. Erau foarte frumoase, bucuria de a ne întâlni era cea care conta. Nu primeam cine știe ce cadouri dar țin minte că la 18 ani am primit de la părinții mei un inel de aur, pe care îl am și acum. Am mai primit o păpușă pe care o are fratele meu și cu care se joaca fetițele mici.

Exista vreun fel de tort pe care mama ți-l făcea în fiecare an?

-Tortul pe care mi-l făcea mama când eram mică erau, de fapt, două (râde). Tortul de bezea și tortul de mere cu pandișpan, cu cremă de zahăr ars și frișcă pe deasupra.

“Erau multe lucruri pe care nu le spuneam” recunoaște Monica Anghel

Cum era Monica Anghel la 20 de ani și cum este acum, la 52? Ce simți că ai câștigat și ce ai pierdut?

-Eu zic că sunt același om, vesel, cald și bun. Echilibrat, împăciuitor, de dragul de a fi cu oameni în jurul meu erau multe lucruri pe care nu le spuneam. Ceea ce fac și acum, nu spun, pentru că îmi place să fiu înconjurată de oameni. Cred că am câștigat înțelepciune, mult mai multă răbdare, compasiune și grijă.

Ai vreun tabiet pe care-l faci numai astăzi?

-Tabietul meu este zilnic, îl am de la 16 ani, îmi beau cafeaua. Nicio zi fără cafea.

Petrecere specială: “Îmi donez ziua de naștere”

Cum petreci azi, cu familia, cu prietenii?

-Anul acesta mă serbez, doar că este o petrecere altfel. De data asta îmi donez ziua de naștere, nu primesc eu cadouri, ci Asociația ‘Enjoy music’ din Oradea. Așa că cei care vin la ziua mea nu îmi aduc mie cadouri ci vom strânge bani pentru această asociație care se ocupă de copii talentați. Sper să reușesc să strâng cât mai mulți bani.

Care este destinația ta preferată, dacă vrei să pleci undeva de ziua ta?

-Nu destinația este importantă, ci oamenii care-mi sunt alături. Destinația poate fi oriunde.

“Au fost alegerile mele în funcție de ceea ce am simțit”

Ai vreo amintire de ziua ta, vreo întâmplare care ți-a rămas în memorie?

-Cred că toate zilele mele au fost frumoase, și când am făcut petreceri și când nu. Au fost alegerile mele în funcție de ceea ce am simțit. Când nu am făcut petrecere am ieșit în pădure, pe relaxare.

Care este cea mai mare realizare a ta în acești 52 de ani pe care-i împlinești?

-Cea mai mare realizare a vieții mele, în toți acești ani și din toată viața pe care o voi avea de acum înainte, .

Ce crezi că o să primești astăzi de la soțul tău?

-De la soțul meu știu sigur că voi primi în continuare apreciere, respect, dragoste, și cred că asta este cel mai important.