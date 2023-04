Monica Anghel și-a găsit o nouă meserie după ce a slăbit peste 40 de kilograme: ”Am obținut nota 10”

Monica Anghel a slăbit miraculos de o bună perioadă. Deși a ajuns la vârsta de 51 de ani, pare că întinerește de la o zi la alta. Îndrăgita cântăreață și-a descoperit și o nouă pasiune, de când a pierdut din kilograme. În curând, o va transforma într-o nouă profesie, pe lângă cea de artist.

Ce profesie va mai avea Monica Anghel pe lângă cea de artist

A uimit multă lume prin transformarea sa fizică, drept urmare, vrea să îi determine și pe alți oameni de acum încolo să aibă o siluetă de invidiat. De curând, solista a obținut o diplomă de instructor de fitness.

Artista a mărturisit în cadrul unui interviu că diploma de instructor de fitness a reușit să o obțină după ce a urmat un curs specializat și a susținut, la final, un examen, la care a luat 10. Pentru început, Monica Anghel va face exerciții cu prietenele sale.

”Sunt deja instructor de fitness. Am terminat cursul, duminică am avut examenul final. Am obținut nota 10 și la proba scrisă, nota 10 și la proba practică. Deci acum sunt instructor de fitness. Probabil că voi face undeva, la o sală, împreună cu prietenele mele.

O să mergem toate să ne plătim abonament și o să le spun eu ce trebuie să facă astfel încât să lucreze corect, să lucreze în siguranță, să nu existe accidentări sau să nu existe repercusiuni pe termen mai lung”, a declarat Monica Anghel la Antena Stars.

Cum a reușit Monica Anghel să ajungă la o siluetă de invidiat

. Ceea ce a motivat-o, de altfel, să slăbească a fost o operație la coloană, din 2017, în urma căreia medicii i-au sugerat să mai piardă din kilograme.

Monica Anghel nu a stat prea mult pe gânduri și a respectat sfatul doctorilor. Încă din prima zi a regimului a renunțat la pâine, evită dulciurile și carbohidrații. Totodată, respectă un interval de ore între mese, ce se aseamănă cu postul intermitent.

Cântăreața obișnuiește și să consume porții normale de hrană, nu le calculează caloriile, și este atentă ca mereu să aibă în farfurie trei sferturi de legume, iar un sfert să fie proteină. Monica Anghel mănâncă și multă salată, iar aici nu ține cont de cantitate, ”pentru că nu te îngrași”.

”Mai nou, mănânc între orele 12.00 și 18.00. Nu mănânc dulciuri, carbohidrați din paste, orez. Îmi iau necesarul din măr, de exemplu. Mănânc porții normale, nu mai cântăresc. Dacă îmi fac o salată, poți mânca atât cât vrei, pentru că nu te îngrași. Am grijă ca în farfurie trei sferturi să fie legume și doar un sfert din porție proteină”, a explicat Monica Anghel pentru