Scene marcante pentru Monica Bârlădeanu la filmările serialului “Vlad”: “Ne-am prăvălit unii peste alții”

Actrita interpretează rolul arlei Dumitrache, în producția Vlad, o femeie seducătoare, care apare în viaţa lui Ştefan şi care vrea să îl cucerească, deşi acesta este însurat cu Eliza şi are şi un copil.

Monica Bârlădeanu a acceptat această provocare, de a intra în pielea personajului, atunci când i s-a propus rolul iar acum se bucură de un succes mare atât în cât și pe micile ecrane din alte țări.

“Am recuperat viața mea obișnuită, libertatea de a călători”

Într-un interviu oferit pentru vedeta a subliniat că cele mai bune lucruri care i s-au întâmplat anul acesta sunt legate de prieteni, de libertate și se bucură nespus toate lucrurile frumoase din viața ei.

“Cel mai bun lucru întâmplat anul ăsta nu e neapărat și nou. În sensul că am recuperat ceva ce aveam deja, adică viața mea obișnuită, libertatea de a călători, de a fi cu prietenii (mai ales pe timpul verii), însă am învățat să mă uit cu alți ochi la toate, să mă bucur cu tot sufletul și să nu mai simt că ceva lipsește. Lecția recunoștinței – de departe cel mai bun lucru întâmplat anul ăsta” , a declarat Monica.

În luna decembrie, serialul Vlad se încheie. Monica a mărturisit că toată experiența a fost o provocare și a trecut prin multe emoții, acest proiect fiindu-i aproape de suflet.

“Pentru mine premiera de gală a primului sezon și aplauzele de la finalul proiecției m-au marcat destul de mult.

A venit cu un sentiment intim că suntem în fața unui succes. Timpul a dovedit că așa a fost. Apoi mi-a rămas în suflet o seară de iarnă când ne-am nimerit mare parte din distribuție pe platou, terminaserăm ziua de filmare și ne-am prăvălit unii peste alții, morți de oboseală, în patul mic din rulotă, în care de obicei ne odihnim.

S-a râs mult, s-au făcut glume proaste (haha, normal) și ne-am făcut un selfie. Cred că Adi Nartea a făcut-o, că el are brațe lungi. Ne-am simțit uniți, ca o familie, iar asta a făcut din momentul acela unul extrem de valoros”, a mărturisit actrița.

a fost ancorată în multe proiecte de succes, atât ca prezentatoare cât și ca actriță.

În anul 2020 a prezentat emisiunea “Ferma Vedetelor” iar în cariera sa de prezentatoare se numără proiecte precum “La Strada” difuzat de B1TV, “Viața în direct” împreună cu prezentatorul Andrei Tudor.

Actrița a jucat si în productii foarte celebre :“Nip/Tuck” – prietenie pe muchie de cuţit”, „Lost: Naufragiaţii”, „Moartea domnului Lăzărescu”, „Lombarzilor 8” sau Francesca”. In palmaresul său cinematografic se numără și „Closer to the moon”, „Angel of Evil”, „Maternity Blues”, „Incubus”.