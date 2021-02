Monica Pop, despre legea vaccinării obligatorii: “Posibilitate de a subjuga populația”

Monica Pop, o cunoscută personalitate din lumea medicală, a comentat, duminică, posibilitatea ca legea vaccinării obligatorii să intre în vigoare pe teritoriul României.

Managerul Spitalului de Urgențe Oftalmologice din Capitală nu privește deloc cu ochi buni acest demers legislativ și spune că aceasta ”nu este decât o posibilitate de a subjuga populația”.

Mai mult, Dr. Pop apreciază că aplicarea unei astfel de legi nu face decât să încalce drepturile omului. Aceasta apreciază că oamenii trebuie convinși, nu obligați să accepta administrarea unui vaccin.

Ce spune medicul Monica Pop despre legea vaccinării obligatorii

În ultimele zile, în spațiul public din România s-a vorbit de un document oficial în care se spune că s-ar putea face demersuri pentru adoptarea Legii Vaccinării care va cuprinde obligativitatea vaccinării populației.

Vorbind despre textul care a fost scris încă din 2017, medicul Monica Pop și-a expus punctul de vedere despre această lege și care ar fi consecințele ei.

”Acum doi ani, atunci când eram de acord cu schemă de vaccinare obligatorie, am primit amenințări cu moartea. Și am cerut ajutorul Doctorului Arafat pentru a face plângere la poliție pentru lucrul acesta, pentru că am fost de acord cu lucrul acesta.

Acum, când mortalitatea este mult mai mică, din păcate, consider că este o gravă încălcare a drepturilor omului. Omul trebuie convins, nu obligat. Cum se va face obligativitatea? Iei omul cu arcanul și îl bați dacă el nu dorește acest lucru?

Și atunci s-au opus exact cei care acum ar vrea să facă această vaccinare obligatorie. Exact aceștia s-au opus atunci. Deși s-au întâmplat atâtea nenorociri și deși a fost o epidemie foarte mare cu număr mare de decese (n.r. epidemia de rujeolă).

Nu este decât o posibilitate de a subjuga populația”, a spus Monica Pop, managerul Spitalului de Urgențe Oftalmologice, la Antena 3.

Care e stadiul Legii Vaccinării în Parlament

Legea Vaccinării a fost trimisă în Parlament în 2017 de Guvernul Tudose. A fost adoptată de Senat și se află în dezbatere la Camera Deputaților, unde au fost introduse zeci de amendamente.

Proiectul de buget pe anul 2021 aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului de Finanțe conține o prevedere într-una dintre anexele la bugetul Sănătății, prin care se precizează că se vor face ”demersuri pentru adoptarea Legii vaccinării, care va cuprinde obligativitatea vaccinării populației”.

”Demersuri pentru adoptarea Legii vaccinării, care va cuprinde obligativitatea vaccinării populației, dar și obligația autorităților, în primul rând a Ministerului Sănătății, de a desfășura campanii de informare, de a asigura aprovizionarea cu vaccinuri, de a garanta calitatea și siguranța vaccinării conform standardelor europene.

În cadrul legii vaccinării va fi stabilită și obligația Ministerului Sănătății de a elabora și aplica un plan multianual de vaccinări și implicit, un plan multianual de achiziții de vaccinuri”.