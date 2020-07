Motivele pentru care Jo s-a despărțit de Juno: „Ne-am sufocat”

Cântăreața Jo a dezvăluit în sfârșit motivele reale ale despărțirii de Juno. Vedeta a spus ce s-a întâmplat între ea și partenerul ei de au fost nevoiți să o ia fiecare pe un alt drum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jo și Juno, prea geloși pentru a fi împreună

Jo și Juno nu s-au ferit de oameni și au făcut publică relația lor. S-au afișat peste tot împreună, dar poate că asta a fost una din greșelile de la bun început din punctul de vedere al artistei.a

„Cred că greșeala noastră a fost că am ales să ne facem publică viața asta personală și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată. Poate ne-am maturizat. Ca în orice cuplu, există și momente mai puțin plăcute. Nu am fost despărțiți”, a mărturisit Jo, potrivit viva.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am considerat că e firesc și normal să mai luăm o gură de aer. Ne-am sufocat un pic pentru că ne-am iubit și ne iubim foarte mult”, a adăugat vedeta.

Cântăreața recunoaște: „Ne-am sufocat”

„Ne-am sufocat pentru că nu am știut să gestionăm lucrurile astea. Ne-am sufocat pentru că nu am știut cum să facem să fie bine. Noi doi ani jumătate cât am fost împreună ne-am sufocat încontinuu. Stăm împreună, dar nu trebuie să stăm numai împreună”, a mai spus Ioana Anuța, cunoscută sub numele de scenă Jo.

ADVERTISEMENT

Cei doi au format unul din cele mai admirate cupluri din mediul online. Alex Stanciu, Juno, a fost fascinat de Jo încă de pe vremea când aceasta cânta cu Randi.

Cei doi s-au văzut de câteva ori după care au rămas să se vadă în oraș. Încă din primele secunde și-au dat seama că există chimie între ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rapper-ul Juno însă s-a lovit de una din cele mai vechi boli în dragoste, la fel ca Ioana: gelozia. Asta le-a pus capăt poveștii de iubire.