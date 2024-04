Motivul incredibil pentru care un preot a refuzat să spovedească o bătrână în baston. Arhiepiscopia a deschis o anchetă

Cazul a ajuns acum în analiza Corpului de inspecție bisericească. Arhiepicopia Tomisului a comentat acest caz, după ce pe Facebook un bărbat a povestit că și-a dus mama în vârstă de 87 de ani la spovedit, însă a fost refuzată de preot. Motivul invocat de preot, că nu ar sta pe aceeași stradă cu femeia, a fost considerat incredibil de către credincios.

Arhiepiscopia Tomisului va face cercetări după ce un preot a refuzat să spovedească o femeie

“Am fost cu mama mea de 87 de ani la biserica din faţa poliţiei pentru a se spovedi. Am stat la slujbă frumos şi la sfârşit, când să se spovedească, preotul i-a spus mamei mele că nu o spovedeşte că nu stă pe strada care o are el, ci să îl sun pe preotul care are acea strada. Asta pentru mine înseamnă o ne… Să vă fie ruşine că trimiţi acasă o bătrână în cârjă şi nu o poţi spovedi în biserică. Ruşine ruşine ruşine…….”, a scris bărbatul pe Facebook.

ADVERTISEMENT

În consecință, Arhiepiscopia Tomisului a anunțat că preotul respectiv va fi anchetat. Conform Regulamentului Autorităţilor Canonice, Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române ”clericul duhovnic care refuză pocăinţa celui ce se întoarce de la păcat se sancţionează cu dojană arhierească, cu împlinirea unui canon de post şi de pocăinţă la mănăstire sau cu mutarea disciplinară. În caz de neîndreptare se cateriseşte”.

Așadar, preotul nu avea niciun . Mai mult, Centrul Eparhial a transmis o adresă către toate bisericile prin care îi avertizează pe preoți să nu refuze spovedania. De altfel, este atipic și contrar dogmei și canoanelor ca un preot sau duhovnic să refuze spovedania unui credincios.

ADVERTISEMENT

“În deplin acord cu prevederile de mai sus, Centrul Eparhial a emis pe 9.04.2024 o adresă către toate unităţile din subordine în care duhovnicii sunt atenţionaţi că nu au voie să refuze acordarea Tainei Spovedaniei persoanelor în vârstă, bolnave, în pericol de moarte, cu dizabilităţi sau aflate în alte condiţii deosebite de sănătate, pe motiv că nu fac parte din sectorul lor pastoral.

Ce riscă un preot care refuză să își spovedească credincioșii din Biserică

şi Împărtăşirii se pot administra, în regim de urgenţă, fie la biserică, fie la spital, fie la domiciliul bolnavului, prin excepţie de la regula fundamentală a jurisdicţiei pastorale, de către preotul solicitat. Pentru cazul concret apărut în presă, acesta a fost înaintat spre analiza Corpului de inspecţie bisericească”, mai indicat Arhiepiscopia Tomisului, conform

ADVERTISEMENT

Conform Creștinortodox.ro, Sfânta Spovedanie este una din cele șapte taine ale Bisericii Ortodoxe, având o importanță foarte mare pentru viața duhovnicească a fiecărui creștin. Aceasta are ”efectul de a-i curăți păcatele credinciosului prin harul Sfântului Duh”. Părinții Bisericii consideră spovedania ”un al doilea botez”.

Potrivit Sfântului Ioan Scărarul, ”pocăința este reînnoirea botezului, este curățirea conștiinței”. ”De aceea, Dumnezeu nu-l lasă singur pe creștinul căzut în păcate, ci îi trimite în ajutor pe slujitorul lui, care este preotul. Mărturisindu-se duhovnicului, credinciosul învață să redescopere dialogul cu Dumnezeu, învață să se reașeze în starea de fiu iubitor față de Tatăl său cel ceresc și astfel să-si recâștige libertatea și celelalte puteri ale sufletului slăbite prin păcate”, precizează sursa citată.

ADVERTISEMENT

De altfel, credincioșii cred că Iisus Hristos, după înviere, le-a spus apostolilor săi: ”Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt. Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute” (In. 20, 21-33).