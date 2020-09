Motivul pentru care Anna Lesko nu este căsătorită nici la 41 de ani. Adevărul despre toate relațiile eșuate pe care le-a avut

Anna Lesko a avut multe relații controversate, printre care cea mai intens comentată a fost cea cu Irinel Columbeanu, care a propulsat-o în showbiz-ul autohton.

La 41 de ani, artista se află într-o formă de zile mari, are un copil, însă nu a fost niciodată căsătorită. Cântăreața din Republica Moldova susține că nu este adepta unui mariaj, căci relația de iubire dintre doi oameni se definește prin alte lucruri, nu printr-un act.

De altfel, concurenta din emisiunea Ferma de la Pro TV a dezvăluit și motivul pentru care s-a despărțit de tatăl copilului ei, Dj Vinnie.

Anna Lesko, despre dragoste și separarea de fostul iubit

Se pare că cifra 8 este una cu ghinion pentru artistă, căci și de tatăl copilului ei, Dj Vinnie, s-a despărțit tot după 8 ani, în 2019, la fel cum s-a întâmplat și cu celebrul Irinel Columbeanu, în anii tinereții.

Ajunsă la 41 de ani și trecută prin câteva relații eșuate, Anna Lesko este optimistă și crede că își va găsi jumătatea, chiar dacă în viitor nu se gândește la o nuntă și a explicat chiar și motivul pentru care nu a ajuns niciodată în fața altarului. Cât despre fostul iubit, artista susține că sentimentele au dispărut cu timpul și separarea a fost iminentă, chiar dacă la mijloc era băiețelul lor, Adam, acum în vârstă de 5 ani.

„N-am crezut niciodată în mariaj. Mi se pare așa o instituție perimată. Înainte avea un scop, familiile își protejau averile. Câtă vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă. Nici vorbă. Eu am crezut și cred în continuare în respect, oamenii să se iubească, să fie acel „foc. Rețeta este cum să întreții o relație. Așa, în teorie, aș putea să vorbesc până mâine, dar practic e mai greu. Eu nu mă ancorez în trecut niciodată. Nici în viața personală, nici în restul lucrurilor. Mergem înainte. Îmi asum ce s-a întâmplat în trecut și mergem mai departe.”, a declarat Anna Lesko pentru viva.ro.

A devenit cunoscută în România după anii 2000

Pentru cine nu știe, Anna Lesko este din Chișinău, Republica Moldova, și a început cariera muzicală în România în anul 2000, după o colaborare cu Direcția 5. Ea a devenit cunoscută după ce afaceristul Irinel Columbeanu a prezentat-o celor mai înalte cercuri din București. Relația dintre artistă și fostul milionar a debutat în 1996 și s-a sfârșit în 2004. Pe atunci, cântăreața susținea că a avut o relație împlinită cu cel care i-a fost iubit 8 ani. „Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relația noastră mai bine de opt ani; plus că am fost alături de el în niște momente foarte grele. Relația cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Lesko, după despărțire.

Viața amoroasă a cântăreței a fost intens comentată, mai ales după ce a apărut la brațul mai multor bărbați celebri, printre care Marian Ionescu, liderul grupului muzical Direcția 5, Liviu Moreanu, Codin Maticiuc sau Elan Schwartzenberg.